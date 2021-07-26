В Арктике нашли водоросли, из которых можно делать бензин

Эксперты Японского агентства наук и технологий моря и земли сделали важное открытие. Ученые нашли в водах Арктики фитопланктон и доказали, что он может вырабатывать и накапливать вещества, которые аналогичны содержимым в дизтопливе и бензине.

Об этом сообщается на сайте агентства JAMSTEC.

Японцы говорят, что они изучали образцы, которые собрали еще в 2013 году. Оказалось, что эти водоросли могут накапливать составляющие, как в бензине, однако в небольшом количестве. Но, продолжают ученые, открытие обнадеживает: если они улучшат данную способность фитопланктона, то смогут производить биотопливо.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия накапливает военную мощь в Арктике и испытывает там свое новейшее оружие.

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