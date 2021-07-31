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В августе к Земле приблизится астероид, размером с Пентагон

В августе к Земле приблизится астероид, размером с Пентагон
02:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Американское аэрокосмическое агентство NASA предупредило о том, что к Земле приблизится крупный астероид 2016 AJ193. 

Как сообщает The Jerusalem Post, этот астероид максимально приблизится к нашей планете ориентировочно 21 августа. Расстояние между ним и Землей составит около 3,4 миллиона километров. 

Отмечается, что 2016 AJ193 превосходит по своим размерам 99% других астероидов. По данным астрономов, его размеры достигают 1,37 км в диаметре, что можно сопоставить с диаметром Пентагона или в полтора раза больше размера Ватикана. 

Вместе с тем, размер астероида и его расстояние от Земли не представляют опасности для нашей планеты, говорят в NASA. Кроме того, в ведомстве прогнозируют, что никаких столкновений с астероидами Земле в ближайшую сотню лет ожидать не стоит. 

Таким образом, простые обитатели нашей планеты могут выдохнуть с облегчением, а астрономы-любители готовить телескопы. 

Как сообщалось ранее, космический телескоп Hubble возобновил работу после сбоя и продолжил исследование вселенной.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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НАСА, Земля, Космос, Астероид.
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