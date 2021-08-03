Телескоп Хаббл сфотографировал галактику в созвездии "Часы" - опубликовано фото

Космический телескоп Хаббл с помощью широкоугольной камеры WFC3 сделал фото галактики IC 1954 из созвездия "Часы". Оно находится в 45 миллионах световых лет от Земли.

Снимок опубликовал сайт обсерватории.

(Фото: ESA/Hubble & NASA)

Эта галактика в форме спирали напоминает Млечный путь. Снимок очень четкий и можно рассмотреть "водоворот" и яркую центральную часть.

"Рукава" галактики очень выделяются на фоне темного неба и полосок пыли, потому что звезды которые их образуют достаточно молодые в астрономическом смысле.

Ранее космический телескоп Хаббл смог заглянуть еще дальше во Вселенную и сделал снимок галактики в ста миллионах световых лет от планеты земля.

Космический телескоп "Хаббл" - автономная обсерватория на орбите Земли. Расположение позволяет делать ему невероятные снимки избегая атмосферных искажений и заглядывая далеко в космос. "Телеграф" предлагает посмотреть подборку самых зрелищных фото.