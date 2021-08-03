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Телескоп Хаббл сфотографировал галактику в созвездии "Часы" - опубликовано фото

Телескоп Хаббл сфотографировал галактику в созвездии "Часы" - опубликовано фото
03:39 Сегодня Телеграф Facebook

Космический телескоп Хаббл с помощью широкоугольной камеры WFC3  сделал фото галактики IC 1954 из созвездия "Часы". Оно находится в 45 миллионах световых лет от Земли.

Снимок опубликовал сайт обсерватории.

Portrait of a Swirling Galaxy

(Фото: ESA/Hubble & NASA)

Эта галактика в форме спирали напоминает Млечный путь. Снимок очень четкий и можно рассмотреть "водоворот"  и яркую центральную часть. 

"Рукава" галактики очень выделяются на фоне темного неба и полосок пыли, потому что звезды которые их образуют достаточно молодые в астрономическом смысле. 

Ранее космический телескоп Хаббл смог заглянуть еще дальше во Вселенную и сделал снимок галактики в ста миллионах световых лет от планеты земля. 

Космический телескоп "Хаббл"  - автономная обсерватория на орбите Земли. Расположение позволяет делать ему невероятные снимки избегая атмосферных искажений и заглядывая далеко в космос. "Телеграф" предлагает посмотреть подборку самых зрелищных фото. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 178

Все по теме:

НАСА, Космос, Галактика, Космический телескоп "Хаббл".
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