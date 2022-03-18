Британский лорд предлагает внести правительственные структуры рф в список террористических организаций

"Реализация признания террористическими организациями должна быть выполнена в кратчайшие строки"

Основываясь на фотографиях и других доказательствах преступлений россии в Украине, правительственные структуры рф такие как армия, Военно-морской флот, Военно-космические силы и политическая партия "Единая россия" должны быть внесены в списки террористических организаций в Великобритании и США.

Об этом в комментарии Guildhall заявил член Палаты Лордов парламента Великобритании, Лорд Алекс Карлайл, который ранее работал независимым консультантом по законодательству Соединённого Королевства Великобритании в сфере терроризма.

"Из того, что мы видим по фотографиям и другим доказательствам понятно, что россия – является террористическим государством, столько же террористическим, как и крупнейшие негосударственные организации, такие как "Аль-Каида" и ИГИЛ", — заявил он.

"На мой взгляд, отдельные структуры российского государства, такие как армия, Военно-морской флот россии, Военно-воздушные силы россии и партия путина должны быть отдельно внесены в списки террористических структур, в том числе в соответствующие списки таких стран, как США и Великобритания. Это будет означать, что каждый поставщик материальных средств этим структурам будет рассматриваться и преследоваться как причастный к террористической деятельности", — считает британский политик.

"Реализация признания террористическими организациями должна быть выполнена в кратчайшие строки. Такое признание будет подтверждением статуса путина и россии как "изгоя" в мировом сообществе, которое разделяют большинство избранных политиков и граждан данных государств", — добавил он.

Напомним, 16 марта волонтер Наталья Воронкова сообщила, что в Мариуполе российские оккупанты взяли в плен украинского парамедика волонтера Юлию Паевскую, с позывным "Тайра" и водителя с которым она работала Сергея.

Также, согласно сообщениям украинских СМИ в Мариупольской больнице российские оккупанты взяли в заложники 400 гражданских и ведут огонь прикрываясь ими.