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Британський лорд пропонує внести урядові структури росії до списку терористичних організацій

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Лорд Карлайл Новина оновлена 18 березня 2022, 18:03
Лорд Карлайл

"Реалізація визнання терористичними організаціями має бути виконана у найкоротші рядки"

Беручи за основу фотографії та інші докази злочинів росії в Україні, урядові структури РФ такі як армія, Військово-морський флот, Воєнно-космічні сили та політична партія "Єдина Росія" мають бути внесені в списки терористичних організацій в Великій Британії та США.

Про це в коментарі Guildhall заявив член Палати Лордів парламенту Великої Британії, Лорд Алекс Карлайл, який раніше працював незалежним консультантом з законодавства Сполученого Королівства Великої Британії в сфері тероризму.

"З того, що видно по фото та інших доказах росія є державою терористом, таким самим терористом як і основні не державні терористичні структури "Аль-Каїда" та ІДІЛ", — заявив він.

"На мій погляд, окремі структури російської держави, такі як армія, Військово-морський флот Росії, Військово-повітряні сили росії та партія путіна мають бути окремо внесені до списків терористичних структур, у тому числі до відповідних списків таких країн, як США та Великобританія . Це означатиме, що кожен постачальник матеріальних ресурсів цим структурам розглядатиметься і переслідуватиметься як причетний до терористичної діяльності", — вважає британський політик.

"Реалізація визнання терористичними організаціями має бути виконана у найкоротші строки. Таке визнання буде підтвердженням статусу путіна та росії як "вигнанця" зі світового співтовариства, яке поділяють більшість обраних політиків та громадян цих держав", — додав він.

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