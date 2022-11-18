В Варшаве презентован первый украинский сборник терапевтических сказок

В Украине презентация проекта состоялась в октябре этого года

18 ноября в Варшаве Международный благотворительный фонд Parimatch Foundation и украинская детская писательница Таня Стус презентовали первый украинский сборник детских терапевтических аудиосказок "Тайные истории маленьких и больших побед". Презентация состоялась на базе CHILDREN HUB, который был создан благотворительным фондом Future for Ukraine для временно перемещенных лиц из Украины.

"Тайные истории маленьких и больших побед" — это сборник из 10 историй с терапевтическим эффектом, призванных рассказать детям о сложных вопросах, возникающих во время опыта проживания войны. Проект направлен на поддержку украинских детей, пострадавших от российской агрессии.

"В Украине презентация проекта состоялась в октябре этого года. Это не первый проект в рамках программы Mental Health. Его цель — предоставить качественную помощь детям и их родителям. Этот сборник — не просто рассказ, это вспомогательный инструмент для детей, которые переживают травматический опыт этой войны. К сожалению, таких детей очень много. Для Фонда, как инициатора проекта, важной задачей было сделать его действенным и доступным. И сегодня мы представляем наши терапевтические сказки в Польше, где находится наибольшее количество вынужденных переселенцев из Украины, среди которых в основном мамы с детьми", — рассказала Анжела Фокина, операционный директор Parimatch Foundation.

Анжела Фокина

Написала сборник украинская детская писательница Таня Стус, а психологическую супервизию сказок сделала психолог Светлана Ройз. Иллюстратором проекта стала Марта Кошулинская. Голос проекта — известная украинская певица Alyosha (Елена Тополя).

"В этих историях многие люди могут узнать себя, своих близких, друзей, известных и далеких воинов-героев из новостей, а также собственные вещи. Вся страна проживает опыт превращения растерянности в силу, боли в исцеление, потерь в достижения. "Тайные истории" — это инструмент для того, чтобы преобразования произошли и у детей", — подчеркнула детская писательница Таня Стус.

В основу одной из сказок положена реальная история украинского военного Александра Чайки. В ожесточенном бою с оккупантами украинский герой потерял ногу. С самого начала лечения Александра, благотворительный фонд Future for Ukraine взял его под свою опеку. Сейчас Александр возвращается на Родину после длительного периода протезирования и реабилитации в Вашингтоне.

Таня Стус прочитала детям сказку, героем которой стал Саша Чайка. Это было настоящее путешествие, которое исцеляет и дарит преобразующий опыт всем причастным. Присутствующие очаровались чтением от самого автора и почувствовали силу терапевтического эффекта сказок. На лице Александра отразились гордость, умиление и благодарность. На мероприятии удалось создать действительно магическую атмосферу единения для детей и взрослых, ведь сам сборник призван стать путеводителем на пути к исцелению от общего для нас травматического опыта.

Александр Чайка

Цель мероприятия — привлечь внимание к проблемам детей вынужденных переселенцев из Украины. Они как никогда очень нуждаются в образовательной и психологической поддержке, восстановлении чувства безопасности, общении с другими детьми из Украины, носителями нашего языка и культуры.

Именно для этого благотворительный фонд "Будущее для Украины" создал CHILDREN HUB в Варшаве. Он работает для поддержки семей переселенцев с детьми, которые сейчас находятся в Польше. В центре часто проходят психологические тренинги для родителей и занятия для детей с украинскими преподавателями-терапевтами и психологами. Хаб оказывает образовательную поддержку, способствует возвращению детям ощущение безопасности и дома за рубежом, облегчает интеграцию в польскую систему образования с регулярным увеличением количества учеников.

"Целью Children Hub является создание всех условий для улучшения эмоционального состояния детей. Каждый месяц мы проводим тематические занятия, игровые механики со сказкотерапией, главный результат которых — это улыбка ребенка, который хочет посещать нас еще и еще. Проведение презентации книги в нашем центре является важным событием, ведь мы стремимся помогать друг другу и открывать новые инструменты, улучшая психологическое состояние ребенка и его родителей", — делится руководитель CHILDREN HUB от Future for Ukraine Марта Ситенко.

Поддержка проекта всеми неравнодушными чрезвычайно важна для украинских детей за рубежом и их родителей. Каждый ваш донат — это огромный вклад в наше будущее. Помочь проекту можно на сайте фонда "Будущее для Украины".

Прослушать аудиокнигу абсолютно бесплатно можно на платформе АБУК, а также в разделе "Аудио" в мобильном приложении MEGOGO на смартфонах (OS и Android), а также в автомобилях с аудиосистемой Android Auto и Apple CarPlay. Выбранный аудиоформат рассчитан на то, чтобы каждый из пользователей, несмотря от места нахождения, и страны пребывания, мог пользоваться этим продуктом.

Справка:

Future for Ukraine — благотворительный фонд, созданный украинцами для украинцев. Организация объединяет волонтеров и специалистов, неправительственные организации и представителей бизнеса по всему миру, чтобы поддержать пострадавших от войны в Украине. Children HUB был создан благотворительным фондом Future for Ukraine и работает для поддержки семей переселенцев с детьми, которые сейчас находятся в Польше. В центре часто проходят психологические тренинги для родителей и занятия для детей с украинскими преподавателями-терапевтами и психологами.

Parimatch Foundation — международный благотворительный фонд, деятельность которого направлена на то, чтобы независимо от физических особенностей, социального статуса и других барьеров у всех детей был равный доступ к обучению и занятиям спортом. Основными направлениями работы являются помощь и поддержка в сфере спорта и образования. Parimatch Foundation реализует 5 комплексных программ в Украине: "Да, я могу!", "Спортивный наставник", "Новая физическая культура", "Помощь Украине" и "Mental Health". Parimatch Foundation делает все возможное для того, чтобы будущее поколение росло здоровым и счастливым.