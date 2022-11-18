У Варшаві презентована перша українська збірка терапевтичних казок

В Україні презентація проекту відбулася у жовтні цього року

18 листопада у Варшаві Міжнародний благодійний фонд Parimatch Foundation та українська дитяча письменниця Таня Стус презентували першу українську збірку дитячих терапевтичних аудіоказок "Таємні історії маленьких і великих перемог". Презентація відбулася на базі CHILDREN HUB, який було створено благодійним фондом Future for Ukraine для тимчасово переміщених осіб з України.

"Таємні історії маленьких і великих перемог" — це збірка з 10 історій з терапевтичним ефектом, покликаних розповісти дітям про складні питання, що виникають під час досвіду проживання війни. Проєкт спрямований на підтримку українських дітей, постраждалих від російської агресії.

"В Україні презентація проєкту відбулася у жовтні цього року. Це не перший проєкт у межах програми Mental Health. Він має на меті якісну допомогу дітям та їхнім батькам. Ця збірка — не просто оповідання, це допоміжний інструмент для дітей, які переживають травматичний досвід цієї війни. На жаль, таких дітей дуже багато. Для Фонду, як ініціатора проєкту, важливим завданням було зробити його дієвим та доступним. І сьогодні ми презентуємо наші терапевтичні казки у Польщі, де перебуває найбільша кількість вимушених переселенців з України, серед яких здебільшого мами з дітьми", – розповіла Анжела Фокіна, операційна директорка Parimatch Foundation.

Анжела Фокіна

Написала збірку українська дитяча письменниця Таня Стус, а психологічну супервізію казок зробила психологиня Світлана Ройз. Ілюстраторкою проєкту стала Марта Кошулінська. Голос проєкту — відома українська співачка Alyosha (Олена Тополя).

"У цих історіях багато людей можуть впізнати себе, своїх близьких, друзів, знаних та далеких воїнів-героїв із новин, і навіть власні речі. Уся країна проживає досвід перетворення розгубленості на силу, болю на зцілення, втрат на здобутки. "Таємні історії" — це інструмент для того, щоб перетворення відбулися й у дітей", – підкреслила дитяча письменниця Таня Стус.

У основу однієї з казок покладена реальна історія українського військового Олександра Чайки. У запеклому бою з окупантами український герой втратив ногу. Від самого початку лікування Олександра, благодійний фонд Future for Ukraine взяв його під свою опіку. Наразі Олександр повертається на Батьківщину після тривалого періоду протезування та реабілітації у Вашингтоні.

Таня Стус прочитала дітям казку, героєм якої став Сашко Чайка. Це була справжня мандрівка, яка зцілює та дарує перетворювальний досвід усім причетним. Присутні зачарувалися читанням від самої авторки та відчули силу терапевтичного ефекту казок. На обличчі Олександра відбилися гордість, розчулення та вдячність. На заході вдалося створити справді магічну атмосферу єднання для дітей та дорослих, адже сама збірка покликана стати путівником на шляху до зцілення від спільного для нас травматичного досвіду.

Олександр Чайка

Мета заходу — привернути увагу до проблем дітей вимушених переселенців з України. Вони як ніколи дуже потребують освітньої та психологічної підтримки, відновлення відчуття безпеки, спілкування з іншими дітьми з України, носіями нашої мови та культури.

Саме для цього благодійний фонд "Майбутнє для України" створив CHILDREN HUB у Варшаві. Він працює для підтримки сімей переселенців з дітьми, які наразі перебувають у Польщі. У центрі часто проходять психологічні тренінги для батьків та заняття для дітей з українськими викладачами-терапевтами та психологами. Хаб надає освітню підтримку, сприяє поверненню діткам відчуття безпеки та дому за кордоном, полегшує інтеграцію до польської системи освіти з регулярним збільшенням кількості учнів.

"Метою Children Hub є створення всіх умов задля покращення емоційного стану дітей. Кожного місяця ми проводимо тематичні заняття, ігрові механіки з казкотерапією, головний результат яких — це посмішка дитини, яка хоче відвідувати нас ще і ще. Проведення презентації книги у нашому центрі є важливою подією, адже ми прагнемо допомагати один одному та відкривати нові інструменти, покращуючи психологічний стан дитини та її батьків", — ділиться керівниця CHILDREN HUB від Future for Ukraine Марта Ситенко.

Підтримка проєкту усіма небайдужими надзвичайно важлива для українських діток за кордоном та їхніх батьків. Кожен ваш донат — це величезний внесок у наше майбутнє. Допомогти проєкту можна на сайті фонду "Майбутнє для України".

Прослухати аудіокнижку абсолютно безкоштовно можна на платформі АБУК, а також у розділі "Аудіо" у мобільному застосунку MEGOGO на смартфонах (OS та Android), а також в автомобілях з аудіосистемою Android Auto та Apple CarPlay. Обраний аудіоформат розрахований на те, щоб кожен із користувачів, незважаючи від місця знаходження, та країни перебування, міг користуватися цим продуктом.

Довідка:

Future for Ukraine — благодійний фонд, створений українцями для українців. Організація об'єднує волонтерів та фахівців, неурядові організації та представників бізнесу по всьому світу, щоб підтримати потерпілих від війни в Україні. Children HUB був створений благодійним фондом Future for Ukraine і працює для підтримки сімей переселенців з дітьми, які наразі перебувають у Польщі. У центрі часто проходять психологічні тренінги для батьків та заняття для дітей з українськими викладачами-терапевтами та психологами.

Parimatch Foundation — міжнародний благодійний фонд, діяльність якого спрямована на те, щоб незалежно від фізичних особливостей, соціального статусу й інших бар’єрів у всіх дітей був рівний доступ до навчання та занять спортом. Основними напрямками роботи є допомога та підтримка у сфері спорту та освіти. Parimatch Foundation реалізує 5 комплексних програм в Україні: "Так, я можу!", "Спортивний наставник", "Нова фізична культура", "Допомога Україні" та "Mental Health". Parimatch Foundation робить все можливе для того, щоб майбутнє покоління зростало здоровим і щасливим.