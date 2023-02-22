Russkiy mir: в Берлине установили инсталляцию об опасности российской государственной идеологии

Инсталляцию показывает угрозы, которые несет "русский мир"

Вблизи посольства РФ в Берлине устроили инсталляцию Russkiy Mir, чтобы объяснить опасность государственной идеологии "русского мира" для европейского общества.

Инсталляция была установлена по инициативе Центра стратегических коммуникаций в партнерстве с Виче Берлин в среду, 22 февраля.

Она имеет вид забора в форме газовой трубы желтого цвета. На входе – табличка с предупреждением: все, кто находится на этой оккупированной территории, должны подчиняться правилам и законам "русского мира".

Каждое из правил подкреплено законодательным актом Российской Федерации или прецедентом, зафиксированным международными организациями относительно действий России на оккупированных территориях.

"Недавно Служба внешних дел ЕС назвала Россию главной страной-дезинформатором 2022 года. Вся российская международная информационная политика – политика оккупации. Кремлевская пропаганда остается информационным оружием, оправдывая свои преступления, подрывая доверие к Украине и дестабилизируя общества демократических стран. Поэтому вместе с Украиной мир должен бороться и отстаивать свои свободы и освободиться от лжи", – объясняет Мария Сагайдак, руководитель отдела стратегических коммуникаций Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Кроме инсталляции также напечатали газету Russkiy Mir Zeitung — в ней собрали оригинальные материалы из российских СМИ, переведенные на немецкий. Эти материалы свидетельствуют об уровне пропаганды, который Россия использует внутри страны, а также, собственно, поддержку российским обществом доктрины "русского мира". Издание построили по принципу классических медиа, вот только на страницах с внешней политикой — угрозы России атаковать Лондон и фейки о немецких министрах, в разделе "культура" — ограбление Херсонского музея и т.д. Газету использовали для приглашения на открытие инсталляции немецких СМИ и парламентариев Бундестага.

Инсталляция доступна для свободного посещения до 25 февраля включительно по адресу Unter den Linden 63–65, 10117 Berlin.

Центр стратегических коммуникаций создан при Министерстве культуры и информационной политики как один из механизмов противодействия дезинформации совместными усилиями государства и гражданского общества. Работа Центра сфокусирована на коммуникационном противодействии внешним угрозам, в частности, информационным атакам Российской Федерации.