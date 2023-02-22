Russkiy mir: у Берліні встановили інсталяцію про небезпеку російської державної ідеології

Інсталяцію показує погрози, які несе "руський мір"

Поблизу посольства РФ у Берліні влаштували інсталяцію Russkiy Mir, щоб пояснити небезпеку державної ідеології "русского міра" для європейського суспільства.

Інсталяцію встановили з ініціативи Центру стратегічних комунікацій у партнерстві з Віче Берлін у середу, 22 лютого.

Вона має вигляд огорожі у формі газової труби жовтого кольору. На вході – табличка з попередженням: усі, хто перебуває на цій окупованій території, повинні підкорятися правилам і законам "русского міра".

Кожне з правил підкріплене законодавчим актом Російської Федерації або ж прецедентом, зафіксованим міжнародними організаціями стосовно дій Росії на окупованих територіях.

"Нещодавно Служба зовнішніх справ ЄС назвала Росію головною країною-дезінформатором 2022 року. Вся російська міжнародна інформаційна політика – політика окупації. Кремлівська пропаганда залишається інформаційною зброєю, виправдовуючи свої злочини, підриваючи довіру до України та дестабілізуючи суспільства демократичних країн. Тому разом з Україною світ має боротися і відстоювати свої свободи та звільнитися від брехні", — пояснює Марія Сагайдак, керівниця відділу стратегічних комунікацій Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Окрім інсталяції, також надрукували газету Russkiy Mir Zeitung — у ній зібрали оригінальні матеріали з російських ЗМІ, перекладені німецькою. Ці матеріали засвідчують рівень пропаганди, який Росія використовує усередині країни, а також, власне, підтримку російським суспільством доктрини "русского міра". Видання побудували за принципом класичних медіа, от тільки на шпальті із зовнішньою політикою — погрози Росії атакувати Лондон та фейки про німецьких міністрів, у розділі "культура" — пограбування Херсонського музею тощо. Газету використали для запрошення на відкриття інсталяції німецьких ЗМІ та парламентарів Бундестагу.

Інсталяція доступна для вільного відвідування до 25 лютого включно за адресою Unter den Linden 63–65, 10117 Berlin.