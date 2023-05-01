В Бундестаге в трех партиях коалиции заявляют об угрозе вмешательства РФ в европейские выборы в 2024 году

В Бундестаге ФРГ заявляют об угрозе российского вмешательства в выборы в 2024 году в европейских странах

Группа депутатов немецкого Бундестага, представители трех входящих в коалицию политических партий — "Социал-демократов", партии "Зеленых" и "Свободной демократической партии", заявили об угрозе вмешательства России в выборы в Европейский парламент в 2024 году, призвали усилить осознанность немецкого общества о такой угрозе и противодействовать ей. Политики отметили, что на уровне ЕС уже ведется работа по такому противодействию. Соответствующие заявления немецкие политики сделали в комментарии Guildhall.

Парламентарий от "Социал-демократической партии", член комитета по внутренним делам Германии Ули Гретч заявил об угрозе российского вмешательства в выборы в 2024 году и подчеркнул, что сейчас ведется работа на уровне ЕС для противодействия такому вмешательству.

"Мы столкнулись с вызовом российского вмешательства в наши федеральные выборы в 2021 году, мы хорошо помним опыт США на президентских выборах, и мы видим эту угрозу в отношении выборов в 2024 году. Мы сотрудничаем с другими странами ЕС на предмет противодействия российскому вмешательству в европейские выборы, мы работаем над тем, что необходимо сделать для противодействия", — заявил политик.

Депутат немецкого Бундестага от партии "Зеленых", член комитета по иностранным отношениям Робин Вагнер заявил, что вмешательство в демократические процессы является частью стратегии РФ, такие действия предпринимаются системно, а угроза вмешательства в европейские выборы в 2024 году представляет собой серьезный вызов.

"Мы знаем о методах работы РФ – вмешательство в выборы и демократические процессы, кампании по дезинформации, попытки дестабилизации западных государств, все это часть их стратегии. Мы уже сталкивались с такими враждебными процессами в прошлом, все это задействовано Россией прямо сейчас и, безусловно, угроза вмешательства в выборы в Европарламент в 2024 – большой вызов", — заявил политик.

"РФ вмешивается на разных уровнях. Мы видим как дезинформация запускается в социальных сетях, затем ее подхватывают некоторые политики или же политические группы. Это недопустимо. Мы должны усилить нашу способность эффективно противодействовать такому вмешательству", — подытожил Робин Вагнер.

Представитель от "Свободной демократической партии", член комитета по вопросам обороны Маркус Фабер заявил о необходимости расширять осознанность гражданского общества в Германии об угрозе российского вмешательства в европейские выборы.

"Осознание угрозы – первый шаг к стойкости. Я полагаю, что в Германии, после российского вмешательства в выборы в США несколько лет назад, осознанность гражданского общества об этой угрозе была на весьма высоком уровне. Два года назад, на парламентских выборах в Германии, я полагаю, что понимание угрозы было также на нужном уровне. Но, сегодня, при наличии таких глобальных вызовов, как война или же климатические вызовы, я полагаю, что, возможно, осознанность немецкого общества об угрозе российского вмешательства (в выборы в Европарламент в 2024 году – ред.) не на том уровне на котором была ранее. Но угроза здесь, она есть (…)», — рассказал политик.

"Мы будем усиливать осознанность об угрозе российского вмешательства в выборы, мы будем делать это в Германии и также соответствующая работа уже ведется на уровне ЕС", — подытожил Маркус Фабер.

Напомним, ранее в Европейском парламенте, представитель Румынии Драгос Тудораче заявил, что одной из целей такого российского вмешательства в выборы в Европейский парламент в 2024 году является подрыв поддержки Украины со стороны ЕС.