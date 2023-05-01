У Бундестазі у трьох партіях коаліції заявляють про загрозу втручання РФ у європейські вибори у 2024 році

У Бундестазі ФРН заявляють про загрозу російського втручання у вибори 2024 року в європейських країнах

Група депутатів німецького Бундестагу, представники трьох політичних партій, що входять до коаліції - "Соціал-демократів", партії "Зелених" та "Вільної демократичної партії", заявили про загрозу втручання Росії у вибори до Європейського парламенту в 2024 році, закликавши посилити усвідомлення цієї загрози серед німецького суспільства та протидіяти їй. Політики зазначили, що на рівні ЄС уже ведеться робота щодо такої протидії. Відповідні заяви німецькі політики зробили в коментарі Guildhall.

Парламентар від "Соціал-демократичної партії", член комітету з внутрішніх справ Німеччини Улі Грьотч заявив про загрозу російського втручання у вибори у 2024 році та наголосив, що зараз ведеться робота на рівні ЄС для протидії такому втручанню.

"Ми зіткнулися з викликом російського втручання у наші федеральні вибори у 2021 році, ми добре пам'ятаємо досвід США на президентських виборах і ми бачимо цю загрозу щодо виборів у 2024 році. Ми співпрацюємо з іншими країнами ЄС щодо протидії російському втручанню в європейські вибори, ми працюємо над тим, що необхідно зробити для протидії", - заявив політик.

Депутат німецького Бундестагу від партії "Зелених", член комітету з іноземних відносин Робін Вагнер заявив, що втручання в демократичні процеси є частиною стратегії РФ, такі дії робляться системно, а загроза втручання в європейські вибори в 2024 році є, за його словами, серйозним викликом.

"Ми знаємо про методи роботи РФ – втручання у вибори та демократичні процеси, кампанії з дезінформації, спроби дестабілізації західних держав, все це частина їхньої стратегії. Ми вже стикалися з такими ворожими процесами у минулому, все це задіюється Росією і прямо зараз і, безумовно, загроза втручання у вибори до Європарламенту у 2024 році – великий виклик", - заявив політик.

"РФ втручається на різних рівнях. Ми бачимо як дезінформація запускається в соціальних мережах, потім її підхоплюють деякі політики або політичні групи. Це неприпустимо. Ми маємо посилити нашу здатність ефективно протидіяти такому втручанню", - підсумував Робін Вагнер.

Представник від "Вільної демократичної партії", член комітету з питань оборони Маркус Фабер заявив про необхідність розширювати знову є таки усвідомлення цієї загрози серед громадянського суспільства у Німеччині.

"Усвідомлення загрози – перший крок до стійкості. Я вважаю, що в Німеччині після російського втручання у вибори в США кілька років тому усвідомлення громадянського суспільства про цю загрозу була на дуже високому рівні. Два роки тому на парламентських виборах у Німеччині я вважаю, що розуміння загрози було також на потрібному рівні. Але сьогодні, за наявності таких глобальних викликів, як війна чи кліматичні виклики, я вважаю, що, можливо, усвідомленість німецьким суспільством цієї загрози російського втручання (у вибори до Європарламенту у 2024 році – ред.) не на тому рівні, на якому була раніше. Але загроза вона тут, вона є (...)", - розповів політик.

"Ми посилюватимемо усвідомлення цієї загрози російського втручання у вибори, ми робитимемо це в Німеччині і також відповідна робота вже ведеться на рівні ЄС", - підсумував Маркус Фабер.

Нагадаємо, раніше в Європейському парламенті представник Румунії Драгос Тудораче заявив, що однією з цілей такого російського втручання у вибори до Європейського парламенту у 2024 році є підрив підтримки України з боку ЄС.