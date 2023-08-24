Макрон снова заявил о готовности поговорить с путиным: когда он хочет это сделать

Он больше других лидеров ведущих европейских стран склонен к переговорам с диктатором

Президент Франции Эмманюэль Макрон снова заговорил о диалоге с россией, заявив, что готов разговаривать с главой кремля владимиром путиным. По его словам, это произойдет тогда, "когда это действительно будет полезно и необходимо.

Об этом Макрон сказал в интервью Le Point. Он подчеркнул, что время для разговора с путиным должно быть "правильным".

По словам главы Франции, он готов говорить с президентом россии, "даже несмотря на то, что Россия, являясь членом Совета Безопасности ООН, подпитывает беспорядок в мире". В то же время Макрон сказал, что рф больше не соблюдает международные соглашения, поэтому время для разговора с ее президентом нужно выбирать подходящее.

Макрон также заявил, что надеется, что контрнаступление Украины "сможет вернуть всех за стол переговоров". Говоря об этом, глава Франции подчеркнул, что будет считать успешными только такие переговоры, которые полностью учитывают интересы Украины.

Стоит отметить, что Макрон больше других лидеров ведущих европейских стран склонен к переговорам с путиным. Он не раз пытался отговорить его от агрессии против Украины, но безуспешно. Однако судя по заявлениям Макрона, он не перестает верить в такие разговоры с диктатором.

Как сообщал "Телеграф", Макрон в конце 2022 года заявил, что странам НАТО необходимо задуматься о гарантиях безопасности, которые они смогут предоставить России, когда она согласится вернуться за стол переговоров с Украиной.