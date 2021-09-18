Укр

"Принял ванну с пузырьками": автомобилист влетел в грузовик с шампанским (видео)

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
Читати українською
Автор
6
За рулем был водитель в состоянии алкогольного опьянения
За рулем был водитель в состоянии алкогольного опьянения

Виновника аварии госпитализировали с многочисленными травмами.

В подмосковской городе Бронницы в России нетрезвый водитель автомобиля Infiniti врезался в грузовик с шампанским.

Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщает Telegram-канал "Mash".

Водитель легкового автомобиля, 24-летний Дмитрий, по словам очевидцев, в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы продолжить пир, он врезался в грузовик с шампанским, помыв таким образом свое авто в игристом вине.

Вследствие того, что легковой автомобиль на огромной скорости врезался в грузовик, который двигался навстречу, оба транспортных средства оказались на спуске у дороги. Прицеп габаритной машины перевернулся, в результате чего побились ящики шампанского "Абрау-Дюрсо".

Водителя легковой машины госпитализировали в больницу с многочисленными повреждениями.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 12 сентября в Голосеевском районе Киева пьяный водитель устроил масштабную аварию с участием восьми автомобилей — в результате столкновения машин пострадали пять человек, в том числе 11-летний ребенок.

Напоминаем, что 16 сентября в Боярке Киевской области пьяный водитель въехал в четыре встречные автомобили — пострадал один человек.

Теги:
#ДТП #Росія #Вантажівка #Шампанське
Обмен репликами произошел 17 сентября
Украина
Арахамия у Шустера публично намекнул Разумкову на скорую отставку
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Обмен репликами произошел 17 сентября
Арахамия у Шустера публично намекнул Разумкову на скорую отставку
Дата публикации
Категория
Под санкции попадут все участники выборов на оккупированных территориях
Система контроля за олигархами и новые санкции за Крым: итоги заседания СНБО 17 сентября
Дата публикации
Категория
Обладатель двух фантиков голосует на российских выборах
Триумф идиотизма – Пушилин засветил свое российское гражданство, а "паспорт ДНР" приравнял к фантику
Дата публикации
Категория
Украинцев ждут проблемы с субсидиями в 2022 году
Украинцы могут остаться без субсидий в 2022 году
Дата публикации
Категория
Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков
Аваков наносит первый удар по Офису президента: вернется ли экс-глава МВД в политику?