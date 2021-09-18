"Принял ванну с пузырьками": автомобилист влетел в грузовик с шампанским (видео)
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Виновника аварии госпитализировали с многочисленными травмами.
В подмосковской городе Бронницы в России нетрезвый водитель автомобиля Infiniti врезался в грузовик с шампанским.
Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщает Telegram-канал "Mash".
Водитель легкового автомобиля, 24-летний Дмитрий, по словам очевидцев, в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы продолжить пир, он врезался в грузовик с шампанским, помыв таким образом свое авто в игристом вине.
Вследствие того, что легковой автомобиль на огромной скорости врезался в грузовик, который двигался навстречу, оба транспортных средства оказались на спуске у дороги. Прицеп габаритной машины перевернулся, в результате чего побились ящики шампанского "Абрау-Дюрсо".
Водителя легковой машины госпитализировали в больницу с многочисленными повреждениями.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 12 сентября в Голосеевском районе Киева пьяный водитель устроил масштабную аварию с участием восьми автомобилей — в результате столкновения машин пострадали пять человек, в том числе 11-летний ребенок.
Напоминаем, что 16 сентября в Боярке Киевской области пьяный водитель въехал в четыре встречные автомобили — пострадал один человек.
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