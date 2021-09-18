"Принял ванну с пузырьками": автомобилист влетел в грузовик с шампанским (видео)

Виновника аварии госпитализировали с многочисленными травмами.

В подмосковской городе Бронницы в России нетрезвый водитель автомобиля Infiniti врезался в грузовик с шампанским.

Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщает Telegram-канал "Mash".

Водитель легкового автомобиля, 24-летний Дмитрий, по словам очевидцев, в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы продолжить пир, он врезался в грузовик с шампанским, помыв таким образом свое авто в игристом вине.

Вследствие того, что легковой автомобиль на огромной скорости врезался в грузовик, который двигался навстречу, оба транспортных средства оказались на спуске у дороги. Прицеп габаритной машины перевернулся, в результате чего побились ящики шампанского "Абрау-Дюрсо".

Водителя легковой машины госпитализировали в больницу с многочисленными повреждениями.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 12 сентября в Голосеевском районе Киева пьяный водитель устроил масштабную аварию с участием восьми автомобилей — в результате столкновения машин пострадали пять человек, в том числе 11-летний ребенок.

Напоминаем, что 16 сентября в Боярке Киевской области пьяный водитель въехал в четыре встречные автомобили — пострадал один человек.