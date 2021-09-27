В России задержали пятерых неонацистов с портретами Бандеры: что им грозит

Мужчинам инкриминируют подготовку террористического акта

В российской республике Башкортостан сотрудники ФСБ задержали пятерых мужчин, которые якобы были участниками неонацистской группировки и готовили теракт в помещении правоохранительной службы. Во время обысков у них также нашли портреты главарей Третьего Рейха и Степана Бандеры.

Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

Так, российские силовики задержали 5 жителей г. Уфы в возрасте от 18 до 21 года — участников неонацистской группировки.

Отмечается, что мужчины планировали террористический акт с использованием самодельных взрывных веществ и устройств, а по адресам их проживания и в оборудованном хранилище нашли: самодельные взрывные устройства, взрывчатое вещество, 9 единиц холодного оружия. Среди прочего у мужчин изъяли портреты главарей Третьего Рейха, Степана Бандеры и националистическую атрибутику.

Как сообщает "Интерфакс", преступную группировку сформировал 19-летний парень, который привлек к этому 4 жителей Уфы. В частности, он рассказывал им об идеях неонацизма, учил обращаться с оружием, изготавливать взрывчатку и создавать учебные планы для террористической деятельности.

Всех подозреваемых задержали и взяли под стражу. Им грозит ответственность сразу по четырем статьям Уголовного кодекса РФ:

ч.1 ст. 30 ч.1ст. 205 УК России ( "Приготовление к террористическому акту»);

205.3 УК России ( "Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности»);

223.1 УК России ( "Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

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