"Машину сжечь, а права порвать": россиянка устроила эпичное ДТП, момент попал на видео

Автоледи не смогла проехать по прямой с нужной скоростью и протаранила подъезд

В российской республике Башкортостан, в городе Октябрьский, произошло эпичное ДТП. Женщина, пытаясь припарковать свое авто, протаранила подъезд.

Момент аварии попал на видео, и его растиражировали местные Телеграмм-каналы.

Судя по записи камеры подъезда, сосед попросил автоледи перепарковать свое авто, из-за которого было сложно выехать с узкого двора. Задача была простой: проехать по прямой, к подъезду. Но женщина перестаралась и со всей скорости влетела в здание, после чего со слезами на глазах рассматривала разбитое авто.

Комментаторы обвинили соседа в том, что он подбил даму на новую парковку. Однако большинство были шокированы неумением водить, назвали россиянку "обезьяной с гранатой", у которой нужно немедленно забрать права.

"Машину сжечь, а права порвать", — пишут в сети.

Другие вторят: "Хорошо, что так машину разбила, вероятность, что она начудит за рулём — 110%, и это могло куда печальнее закончиться".

Напомним, ранее в сети обсуждали поступок "автохама", который оставил свое авто прямо посреди дороги в Киеве и тем самым усложнил движение транспорта.