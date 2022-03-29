Укр

У путина заявили, что не собираются атаковать НАТО: украинцы перевели - значит скоро будут бомбить

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков Новость обновлена 29 марта 2022, 10:32
Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков

Украинцы не верят таким заявлениям.

После многочисленных угроз Альянсу в кремле заявили, что россия не намерена атаковать страны НАТО.

Об этом заявил пресс-секретарь президента россии дмитрий песков в эфире американского телеканала PBS.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

В частности, его попросили прокомментировать слова президента США Джо Байдена, предостерегающего президента россии владимира путина о том, чтобы тот даже не думал о вторжении на территорию НАТО "даже на один дюйм".

По словам пескова, в кремле "не хотят даже об этом думать".

В сети к таким заявлениям относятся скептически и не верят в то, что россия не нападет на Польшу или другую страну НАТО.

Пользователи оставили множество гневных комментариев:

"В переводе на человеческий язык это означает, что первая ракета прилетит в течение месяца"

"Значит время вооружаться до зубов"

"Значит нападут на Польшу или на страны Балтии"

"Значит точно хотят"

"Значит скоро будут бомбить"

Напомним, что песков также заявил, что россия не собирается применять в Украине ядерное оружие, несмотря на недавние заявления путина о переводе ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности.

Хотя, как отмечают эксперты, существует вероятность, что заряд будет рассчитан не на Украину, а на любое из государств НАТО. Наиболее подходящим объектом для подобной атаки эксперты считают Польшу.

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#НАТО #Россия #Дмитрий Песков
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