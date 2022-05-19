Дипломаты США мастерски потролили россиян

Московские депутаты решили дать имя площади перед посольством США, но не учли один нюанс

Посольство США в Москве мастерски потролило депутатов городской Думы, предложивших назвать территорию у американского дипведомства "площадью Защитников Донбасса". Дипломаты не против, но только в случае, если речь идет об украинских защитниках.

Соответствующее сообщение в четверг, 19 мая, появилось в Telegram-канале Посольства США.

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Отмечается, что депутаты Московской городской Думы — среди них представители "Единой России", "КПРФ", "Справедливой России", "Моей Москвы" — выступили с инициативой назвать территорию у Посольства США "площадью Защитников Донбасса". В их представлении эта площадь должна быть названа в честь героев, сражающихся с нацизмом, и это предложение уже было направлено Правительству Москвы.

Однако работники американского дипломатического ведомства не растерялись и даже поддержали название площади, правда, в их понимании "Защитники Донбасса" — это украинские военнослужащие, мужественно защищающие Украину от Кремлевской агрессии.

"Удивлены, но не обижены предложением правительства РФ переименовать часть центра Москвы у посольства США в "площадь Защитников Донбасса" — вероятно, в честь украинских солдат, мужественно защищающих свою родину от Кремлевской агрессии. Страна должна знать своих героев", — ответили дипломаты на предложение столичных депутатов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина получит помощь от США на 40 миллиардов долларов.