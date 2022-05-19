Дипломати США майстерно потролили росіян

Московські депутати вирішили дати ім'я площі перед посольством США, але не врахували один нюанс

Посольство США у Москві майстерно потролили депутатів міської Думи, які запропонували назвати територію біля американського дипвідомства "площею Захисників Донбасу". Дипломати не проти, але тільки у випадку, якщо мова про українських захисників.

Відповідний допис у четвер, 19 травня, з'явився у Telegram-каналі Посольства США.

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Зазначається, що депутати Московської міської Думи — серед них представники "Єдиної Росії", "КПРФ", "Справедлива Росія", "Моя Москва" — виступили з ініціативою назвати територію біля Посольства США "площею Захисників Донбасу". У їх уявлення ця площа має бути названа на честь героїв, які борються з нацизмом, і цю пропозицію вже направили Уряду Москви.

Однак, працівники американського дипломатичного відомства не розгубилися і навіть підтримали назву площі, щоправда, у їх розуміння "Захисники Донбасу" — це українські військовослужбовці, які мужньо захищають Україну від Кремлівської агресії.

"Здивовані, але не ображені пропозицією уряду РФ перейменувати частину центру Москви біля посольства США на "площу Захисників Донбасу" — імовірно, на честь українських солдатів, які мужньо захищають свою батьківщину від Кремлівської агресії. Країна має знати своїх героїв", — відповіли дипломати на пропозицію Московських депутатів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна отримає допомогу від США на 40 мільярдів доларів.