Очередной прокол президента рф попал на видео

В среду, 7 сентября, на 196-й день полномасштабного вторжения рф в Украину глава кремля владимир путин встретился с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

Об этом сообщает официальный сайт президента рф. Во время приветствия путин не стал называть гостя по имени. В сети предположили, что глава кремля побоялся выговорить имя премьер-министра Монголии.

В рф сообщили, что путин и Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ обменялись мнениями о состоянии российско-монгольских отношений в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах. Во время приветствия глава кремля назвал гостя "господином Премьер-министром".

"Назвать собеседника по имени бункерный карлик не решился — видимо, после инцидента с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым боится", — написал советник главы МВД Антон Геращенко в telegram.

Напомним, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге путин исказил имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. К слову, лидер Казахстана тогда публично унизил путина.

Добавим, что на встрече 7 сентября у путина вновь неестественно двигались ноги. Подобное уже замечали на его публичных мероприятиях. Ранее глава кремля прокололся на вранье о Запорожской АЭС.