Самоликвидировались: в россии военный "Камазом" наехал на колонну срочников, есть погибшие

Среди пострадавших 13 человек, двое из них получили смертельные травмы

В Архангельской области (россия) грузовик под руководством военного-контрактника совершил наезд на колонну солдат-срочников. В результате автопроисшествия два человека погибли и еще 11 получили травмы разной степени тяжести.

Такая информация в пятницу, 28 октября, распространяется в российских телеграмм-каналах. Согласно предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие случилось на одном из полигонов, расположенном недалеко от города Мирный. Там военный "КАМАЗ", за рулем которого находился 22-летний россиянин, наехал на колонну, где находились около 20 военнослужащих срочной службы. В результате ДТП один человек получил смертельные травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью, поэтому погиб сразу, еще один скончался позже, в больнице.

Кроме погибших, в аварии пострадали еще 11 человек — всех их доставили в больницу Минобороны. В настоящее время они находятся под пристальным наблюдением медиков.

Следует также отметить, что информации о том, что именно стало причиной трагедии, пока нет. В этом будут разбираться военные следователи.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в россии мобилизованный открыл огонь прямо в военкомате, ранив начальника призывной комиссии и еще нескольких человек.