Самоліквідувалися : у росії військовий "Камазом" наїхав на колону строковиків, є загиблі

Серед постраждалих 13 осіб, двоє з них отримали смертельні травми

В Архангельській області (росія) вантажівка під керівництвом військового-контрактника здійснила наїзд на колону солдатів-строковиків. В результаті автопригоди двоє людей загинуло і ще 11 отримали травми різного ступеню тяжкості.

Відповідна інформація у п'ятницю, 28 жовтня, шириться у російських телеграм-каналах. Згідно з попередніми даними, дорожньо-транспортна пригода трапилася на одному з полігонів, розташованого неподалік міста Мирний. Саме там військовий "КАМАЗ", за кермом якого перебував 22-річний росіянин, наїхав на колону, в якій перебувало близько 20 військовослужбовців строкової служби. В результаті ДТП одна людина отримала смертельні травми, що виявилися несумісними із життям, тож загинула відразу, ще одна померла пізніше, в лікарні.

Окрім загиблих, в аварії постраждали ще 11 людей — усіх їх доправили до лікарні Міноборони. Наразі вони знаходяться під пильним наглядом медиків.

Варто тако ж відзначити, що інформації про те, що саме стало причиною трагедії, наразі немає. У цьому розбиратимуться військові слідчі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у росії мобілізований відкрив вогонь прямо у військкоматі, поранивши начальника призовної комісії та ще кількох осіб.