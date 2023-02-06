Референдумы за независимость от РФ: представители ряда регионов сообщили о неожиданном событии

В нескольких регионах России выступили с инициативой отделения от федерации

Члены инициативных групп пяти регионов России (Кенигсберга, Ингрии, Урала, Сибири и Кубани) заявили, что будут проводить референдум по политическому и территориальному отграничению и независимости от Российской Федерации. Голосовать жители этих территорий будут онлайн, пишет "Главком".

"Мы объявляем начало процесса отделения от Москвы и о первых референдумах свободных людей, населяющих Кенигсберг, Ингрию, Сибирь, Урал и Кубань, о суверенитетах наших государств", — объявили организаторы.

С такой инициативой они выступили во время проведения "Форума постРоссии" в помещении Европейского парламента в Брюсселе вечером, 30 января. Инициаторы подчеркивают, что пришло время реальных перемен.

"Мы обращаемся к землякам с просьбой принять участие в референдумах и сказать свое твердое "да" независимым Кенигсбергу, Ингрии, Уралу, Сибири и Кубани", — призывают они.

Они подчеркивают, что такое отграничение от Москвы будет иметь экономические преимущества для каждого региона. При этом организаторы провозгласили лозунги: "Хватит кормить Москву!", "Хватит умирать за Кремль!", "Голосуй за Независимость своей республики! Выбирай счастливое будущее для себя и своих детей!".

Онлайн-референдум состоится в четверг, 16 февраля. Как отмечается, название платформы, на которой можно будет проголосовать, будет объявлено впоследствии.