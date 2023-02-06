Референдуми за незалежність від РФ: представники низки регіонів повідомили про неочікувану подію

У декількох регіонах Росії виступили з ініціативою відділення від федерації

Члени ініціативних груп п’яти регіонів Росії (Кенігсбергу, Інгрії, Уралу, Сибіру та Кубані) заявили, що проводитимуть референдум щодо політичного та територіального відмежування та незалежності від Російської Федерації. Голосувати мешканці цих територій будуть онлайн, пише "Главком".

"Ми оголошуємо початок процесу відділення від Москви і про перші референдуми вільних людей, які населяють Кенігсберг, Інгрію, Сибір, Урал і Кубань, про суверенітети наших держав", — оголосили організатори.

З такою ініціативою вони виступили під час проведення "Форуму ПостРосії" у приміщенні Європейського парламенту в Брюсселі ввечері, 30 січня. Ініціатори наголошують, що прийшов час реальних змін.

"Ми звертаємось до земляків з проханням взяти участь у референдумах і сказати своє тверде "так" незалежним Кенігсбергу, Інгрії, Уралу, Сибіру та Кубані", — закликають вони.

Вони підкреслюють, що таке відмежування від Москви матиме економічні переваги для кожного регіону. При цьому організатори проголосили гасла: "Досить годувати Москву!", "Досить вмирати за Кремль!", "Голосуй за Незалежність своєї республіки! Обирай щасливе майбутнє для себе і своїх дітей!".

Онлайн-референдум відбудеться в четвер, 16 лютого. Як зазначається, назва платформи, на якій можна буде проголосувати, буде оголошена згодом.