Спецслужбы кремля вычисляют россиян, готовых воевать за Украину: придумали хитрую схему
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В Сибирском батальоне заявили, что ФСБ или другие российские спецслужбы создают фэйковые чат-боты в Telegram для выявления граждан РФ, желающих влиться в ряды ВСУ в составе Сибирского батальона.
В сообщении Сибирского батальона подчеркивается, что "Гражданский совет" является единственной организацией за пределами Украины, занимающейся набором добровольцев в батальон. Также указано форму, через которую принимаются заявки, и адрес, по которому ведется общение с Мобилизационным центром — [email protected].
Напомним, что Сибирский батальон входит в состав ВСУ и недавно на одном из полигонов Киевской области прошла его презентация. В составе батальона воюют добровольцы з числа коренных народов в РФ и русские из Сибири. Об этом сообщали ведущие мировые и украинские СМИ.