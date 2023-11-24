Спецслужбы кремля вычисляют россиян, готовых воевать за Украину: придумали хитрую схему

В Сибирском батальоне заявили, что ФСБ или другие российские спецслужбы создают фэйковые чат-боты в Telegram для выявления граждан РФ, желающих влиться в ряды ВСУ в составе Сибирского батальона.

В сообщении Сибирского батальона подчеркивается, что "Гражданский совет" является единственной организацией за пределами Украины, занимающейся набором добровольцев в батальон. Также указано форму, через которую принимаются заявки, и адрес, по которому ведется общение с Мобилизационным центром — [email protected].

Напомним, что Сибирский батальон входит в состав ВСУ и недавно на одном из полигонов Киевской области прошла его презентация. В составе батальона воюют добровольцы з числа коренных народов в РФ и русские из Сибири. Об этом сообщали ведущие мировые и украинские СМИ.