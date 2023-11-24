Спецслужби кремля вираховують росіян, які готові воювати за Україну: придумали хитру схему

У Сибірському батальйоні заявили, що ФСБ чи інші російські спецслужби створюють фейкові чат-боти в Telegram для виявлення громадян РФ, які бажають влитися до лав ЗСУ у складі Сибірського батальйону.

У повідомленні Сибірського батальйону наголошується, що "Громадянська рада" є єдиною організацією за межами України, яка займається набором добровольців до батальйону. Також зазначено форму, через яку приймаються заявки, та адреса, за якою ведеться спілкування з Мобілізаційним центром [email protected].

Нагадаємо, що Сибірський батальйон входить до складу ЗСУ і нещодавно на одному з полігонів Київської області відбулася його презентація. У складі батальйону воюють добровольці з числа корінних народів у РФ і росіяни з Сибіру. Про це повідомляли провідні світові та українські ЗМІ.