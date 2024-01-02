В России нашли новый источник "мяса" для армии: мигрантам устроили облавы на Новый год и не думают останавливаться

Облавы, по всей видимости, будут повторяться и в других городах

В российском Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь полицейские провели масштабные рейды по местам проживания мигрантов из Средней Азии и шантажом заставили их подписать контракты с армией, чтобы отправить их на войну против Украины.

Как сообщает "Новая Европа" со ссылкой на источники в Центре "Э" (отдел МВД по борьбе с экстремизмом), только в Санкт-Петербурге задержали более трех тысяч человек.

Отмечается, что после начала вторжения в России значительно упросили порядок получения вида на жительство. Это было сделано с расчетом на то, что жители Украины попытаются переехать в Россию, но таковых на самом деле оказалось немного, поскольку те, кто этого хотел, уехали в период после 2014 года. А вот многие жители Средней Азии поспешили воспользоваться программой, а потому их решили поставить в строй.

При этом в полиции поняли, что искать мигрантов по местам прописки нет смысла, поскольку зачастую они там никогда не появляются. А потому искать их решили там, где они скорее всего будут селиться — в кварталах, где есть много общежитий или многокомнатных коммунальных квартир. Однако после начала вторжения мужчины в общежитиях почти не живут, а потому остались коммуналки.

"Ходить по адресам было бы бесполезно, вот кто-то и предложил провести массовый рейд в новогоднюю ночь. Мол, уж в праздник все мужчины будут со своими семьями. А чтобы не смогли убежать, районы еще и оцепили", — рассказал источник издания.

По данным местных СМИ во время рейда было задержано не менее 3 тысяч человек, но на деле цифра может быть значительно выше. Женщин и детей сразу отправляли в поселок с усиленной охраной, а мужчинам пришлось провести разговор с правоохранителями, которые настойчиво советовали им записаться "добровольцами", а взамен получить гражданство в ускоренном порядке. В противном же случае их семьи могли депортировать под предлогом нелегального въезда.

Согласно источникам издания, это привело к тому, что около 1,5 тысячи мигрантов подписали контракт, но стоит ожидать, что еще не менее тысячи последует их примеру.

"Начальник вчера вечером сказал, что наш опыт в Москве оценен положительно, и другим регионам нас ставят в пример. Так что вполне возможно, что "иммигрантские рейды" теперь будут проходить во время любых праздников", — рассказал представитель Центра "Э".

Как сообщалось ранее, Непал выразил ноту протеста России за то, что та проводит у них активную рекрутинговую кампанию. Гражданам этой страны обещают большие выплаты и вербуют в армию, после чего они погибают или пропадают без вести.