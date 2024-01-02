У Росії знайшли нове джерело "м’яса" для армії: мігрантам влаштували облави на Новий рік і не думають зупинятися

Облави, скоріше за все, повторюватимуться і в інших містах

У російському Санкт-Петербурзі в новорічну ніч поліцейські провели масштабні рейди по місцях проживання мігрантів із Середньої Азії та шантажем змусили їх підписати контракти з армією, щоб відправити їх на війну проти України.

Як повідомляє "Нова Європа" з посиланням на джерела в Центрі "Е" (відділ МВС по боротьбі з екстремізмом), лише у Санкт-Петербурзі затримали понад три тисячі людей.

Зазначається, що після початку вторгнення в Росії значно впросили порядок отримання посвідки на проживання. Це було зроблено з розрахунком на те, що українці спробують переїхати до Росії, але таких насправді виявилося небагато, оскільки ті, хто цього хотів, поїхали у період після 2014 року. А ось багато жителів Середньої Азії поспішили скористатися програмою, а тому їх вирішили поставити до лав.

При цьому в поліції зрозуміли, що шукати мігрантів на місця прописки немає сенсу, оскільки часто вони там ніколи не з’являються. А тому шукати їх вирішили там, де вони, швидше за все, селитимуться — у кварталах, де є багато гуртожитків чи багатокімнатних комунальних квартир. Проте після початку вторгнення чоловіки у гуртожитках майже не живуть, а тому лишилися комуналки.

"Ходити по адресах було б марно, ось хтось і запропонував провести масовий рейд у новорічну ніч. Мовляв, у свято всі чоловіки будуть зі своїми сім’ями. А щоб не змогли втекти, райони ще й оточили", — розповіло джерело видання.

За даними місцевих ЗМІ під час рейду було затримано не менше 3 тисяч осіб, але насправді цифра може бути значно вищою. Жінок та дітей одразу відправляли до селища з посиленою охороною, а чоловікам довелося провести розмову з правоохоронцями, які наполегливо радили їм записатися "добровольцями", а натомість отримати громадянство у прискореному порядку. А якщо ні, то їхні сім’ї могли депортувати під приводом нелегального в’їзду.

Згідно з джерелами видання, це призвело до того, що близько 1,5 тисячі мігрантів підписали контракт, але варто очікувати, що ще не менше тисячі наслідуватиме їхній приклад.

"Начальник учора ввечері сказав, що наш досвід у Москві оцінений позитивно, і іншим регіонам нас ставлять за приклад. Тож цілком можливо, що "іммігрантські рейди" тепер відбуватимуться під час будь-яких свят", — розповів представник Центру "Е".

Як повідомлялося раніше, Непал висловив ноту протесту Росії за те, що вона проводить у них активну рекрутингову кампанію. Громадянам цієї країни обіцяють великі виплати та вербують до армії, після чого вони гинуть чи зникають безвісти.