Будет "сенсационное заявление" Путина насчет Украины? В Кремле дали комментарий

В России выдумали, что из-за возможных заявлений их диктатора президент США Джо Байден якобы даже прервал свой отпуск

Российский прокремлевский политолог Марат Баширов, который в 2014 году недолго успел побыть даже "председателем Совета министров" оккупированной части Луганской области, 2 января анонсировал "сенсационное заявление по вопросам мировой безопасности и, в частности, по украинскому кейсу". Однако уже с утра 3 января в Кремле опровергли эту информацию.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал заявления Баширова, которые подхватила российская пресса, фейком. Его слова цитируют росСМИ.

Баширов написал, что "сенсационное заявление" будет сделано "завтра-послезавтра", то есть 3-4 января. Пропагандист добавил, что оно будет являть собой "не ультиматум, но жесткое по своим параметрам". Более того, он заявил, что в ожидании этой речи госсекретарь США Энтони Блинкен якобы отменил поездку в Израиль, а президент США Джо Байден будто бы из-за этого вернулся из отпуска в Белый Дом.

Напомним, 1 января, Путин посетил госпиталь с раненными оккупантами, где сделал ряд циничных заявлений, в частности об Украине. Это был его стандартный набор, никаких сенсаций не прозвучало.

Так, Путин заявил, что Украина для России якобы не враг, а враг — Запад. При этом он добавил, что РФ будет наращивать свои удары по Украине, что уже и начал воплощать, беря во внимание массированный ракетный обстрел нашей страны 2 января. Также диктатор рассказывал сказки, что российская армия якобы лучшая в мире и что он будто бы заинтересован в том, чтобы завершить войну, которую РФ ведет против Украины, как можно быстрее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договариваться с Путиным нет смысла, поскольку Россия не делает никаких фундаментальных шагов к миру. По словам Зеленского, Путин – это животное, которое чувствует слабость и пожирает тех, кого считает своей добычей.