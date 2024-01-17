Путин готовится подписать новый договор с иранским президентом: что известно

В МИД РФ зявляют, что отношения между двумя странами переживают беспрецедентный подъем

Министерство иностранных дел РФ ожидает, что в ближайшее время диктатор Владимир Путин подпишет вместе с иранским коллегой Эбрагимом Раиси новый межгосударственный договор между двумя странами. Сейчас он находится за завершающей стадии согласования.

В декабре между лидерами РФ и Ирана прошли пятичасовые переговоры на фоне растущих политических, торговых и военных связей между Москвой и Тегераном. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что представитель МИД РФ Мария Захарова сказала журналистам в среду, 17 января, что данный договор закрепит между Москвой и Тегераном стратегическое партнерство.

"Этот документ не просто своевременный, но и перезрелый. С момента подписания нынешнего договора международный контекст изменился и отношения между двумя странами переживают беспрецедентный подъем", — сказала Захарова.

Она также добавила, что договор может быть подписан в ходе одного из предстоящих контактов между двумя президентами.

В материале указывается, что в ноябре 2023 года Кремль заявил, что РФ и Иран развивают свои отношения, "в том числе в области военно-технического сотрудничества". В свою очередь иранские власти говорят, что военное сотрудничество с Россией расширяется с каждым днем. В ноябре Иран заявил, что завершил подготовку договоренностей с Россией о поставке ему истребителей Су-35, ударных вертолетов Ми-28 и самолетов для обучения пилотов Як-130.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Иран и Россия возобновили сделку по поставкам оружия. Уже известно, что страна-агрессор может получить от своего союзника баллистические ракеты класса "земля-земля" дальностью более 300.