Путін готується підписати новий договір із іранським президентом: що відомо

У МЗС РФ заявляють, що відносини між двома країнами переживають безпрецедентне піднесення

Міністерство закордонних справ РФ очікує, що найближчим часом диктатор Володимир Путін підпише разом з іранським колегою Ебрагімом Раїсі новий міждержавний договір між двома країнами. Наразі він перебуває на завершальній стадії узгодження.

У грудні між лідерами РФ та Ірану пройшли п’ятигодинні переговори на тлі політичних, торгових і військових зв’язків між Москвою і Тегераном. Про це пише Reuters.

Зазначається, що представник МЗС РФ Марія Захарова сказала журналістам у середу, 17 січня, що цей договір закріпить між Москвою та Тегераном стратегічне партнерство.

"Цей документ не просто своєчасний, а й перезрілий. З моменту підписання нинішнього договору міжнародний контекст змінився і відносини між двома країнами переживають безпрецедентне піднесення", — сказала Захарова.

Вона також додала, що договір може бути підписаний під час одного із майбутніх контактів між двома президентами.

У матеріалі зазначається, що у листопаді 2023 року Кремль заявив, що РФ та Іран розвивають свої відносини, "у тому числі в галузі військово-технічного співробітництва". Своєю чергою іранська влада каже, що військова співпраця з Росією розширюється з кожним днем. У листопаді Іран заявив, що завершив підготовку домовленостей з Росією про постачання йому винищувачів Су-35, ударних вертольотів Мі-28 та літаків для навчання пілотів Як-130.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Іран і Росія відновили угоду щодо постачання зброї. Вже відомо, що країна-агресор може одержати від свого союзника балістичні ракети класу "земля-земля" дальністю понад 300.