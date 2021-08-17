Гороскоп на 18 августа: Тельцам стоит набраться терпения, а Весов ждут перемены в личной жизни

Астрологический прогноз на среду, 18 августа 2021 года.

"Телеграф" публикует гороскоп по знакам зодиака на 18 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Не берите сегодня на себя дополнительных обязанностей по работе и не пытайтесь угодить руководству. Сегодняшний день лучше посвятить учебным занятиям. Вечером лучше уединиться.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День благоприятен для налаживания деловых связей. Но негативное влияние планет может помешать вам быть спокойными. Звезды призывают набраться терпения и стараться избегать различных конфликтов.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вам сегодня нужно собраться с силами и попытаться наладить отношения со своим руководством. Однако не перестарайтесь: ведите себя естественно и не переигрывайте.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам лучше сегодня воздержаться от флирта и не принимать ухаживания от незнакомцев. Вечером ожидается денежное поступление: небольшое, но приятное.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам придется урезать свои расходы, ведь денежная ситуация складывается не очень. Но не стоит расстраиваться — вам предложат интересную подработку.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня представителям этого знака будет сложно сдерживать эмоции. Постарайтесь быть сдержаннее, чтобы не рассориться со своими друзьями и родственниками. В идеале смените обстановку хотя бы на день.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ожидаются перемены в личной жизни. Некоторые представители знака сумеют наладить отношения с родственниками. Также день хороший для получения новых знаний.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Неплохой, но суетливый день. Вас ждет много работы, но не стоит волноваться, ваши коллеги вам обязательно помогут. И старайтесь не игнорировать свою половинку — сколько бы не было дел, уделите ей/ему немного внимания.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня могут возникнуть сложные ситуации на работе, и любая инициатива будет наказуемой. Поэтому лучше сегодня действовать четко по плану, и не "бежать впереди паровоза".

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогов ждет заманчивое предложение, от которого будет сложно отказаться. Но звезды советуют все же взять время на раздумье.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Представителям этого знака сегодня лучше провести день в тихой и спокойной обстановке, и постарайтесь ни о чем не думать. Свободных представителей знака ждут романтические приключения.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыб ждут интересные и приятные встречи, которые помогут вам разобраться в том, кто достоин вашего доверия, а от кого лучше держаться подальше. Вечер подарит возможность подзаработать.