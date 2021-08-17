Гороскоп на 18 серпня: Тільцям варто набратися терпіння, а Терезів чекають зміни в особистому житті

Астрологічний прогноз на середу, 18 серпня 2021 року.

"Телеграф" публікує гороскоп за знаками зодіаку на 18 серпня, з якого ви дізнаєтеся, які сюрпризи готують вам зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Не беріть сьогодні на себе додаткових обов’язків по роботі і не намагайтеся догодити керівництву. Сьогоднішній день краще присвятити навчальних занять. Увечері краще усамітнитися.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День сприятливий для налагодження ділових зв’язків. Але негативний вплив планет може перешкодити вам бути спокійними. Зірки закликають набратися терпіння і намагатися уникати різних конфліктів.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Вам сьогодні потрібно зібратися з силами і спробувати налагодити стосунки зі своїм керівництвом. Однак не перестарайтеся: поводьтесь природно і не перегравати.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам краще сьогодні утриматися від флірту і не приймати залицяння від незнайомців. Увечері очікується грошове надходження: невелике, але приємне.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам доведеться урізати свої витрати, адже грошова ситуація складається не дуже. Але не варто засмучуватися — вам запропонують цікавий підробіток.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні представникам цього знаку буде складно стримувати емоції. Постарайтеся бути більш стриманим, щоб не посваритися зі своїми друзями і родичами. В ідеалі змініть обстановку хоча б на день.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Очікуються зміни в особистому житті. Деякі представники знаку зможуть налагодити відносини з родичами. Також день хороший для отримання нових знань.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Непоганий, але метушливий день. Вас чекає багато роботи, але не варто хвилюватися, ваші колеги вам обов’язково допоможуть. І намагайтеся не ігнорувати свою половинку — скільки б не було справ, приділіть їй/йому трохи уваги.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні можуть виникнути складні ситуації на роботі, і будь-яка ініціатива буде караною. Тому краще сьогодні діяти чітко за планом, і не "бігти попереду паровоза".

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогів чекає привабливу пропозицію, від якої буде складно відмовитися. Але зірки радять все ж взяти час на роздуми.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Представникам цього знака сьогодні краще провести день в тихій і спокійній обстановці, і постарайтеся ні про що не думати. Вільних представників знака чекають романтичні пригоди.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Риб чекають цікаві і приємні зустрічі, які допоможуть вам розібратися в тому, хто гідний вашої довіри, а від кого краще триматися якомога далі. Вечір подарує можливість заробити.