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Какой праздник 18 августа: народные приметы и запреты

Автор
А. Барабан
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Автор
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Какой праздник 18 августа: народные приметы и запреты Новость обновлена 17 августа 2021, 15:55

18 августа в народе отмечают праздник Евстигней Житник или Луков день.

В среду, 18 августа, православная церковь вспоминает мученика Евстигния Антиохийского, которого в народе прозвали Евстигней Житник.

Святой Евстигний был родом из Антиохии. Долгое время он был воином римского войска, однако после того, как он стал свидетелем явления Креста на небе, святой решил оставить военное дело. Евстигний посвятил себя молитвам и Богу.

В этот день наши предки проводили всевозможные ритуалы над землей, чтобы задобрить ее на хороший урожай в будущем.

Также 18 августа было принято собирать лук.

Народные приметы 18 августа:

  • Какая погода на Житника, таким и будет декабрь;
  • Если на закате услышите эхо, быть жаре;
  • Птицы купаются в воде – к большим дождям;
  • Пиявки всплыли на поверхность воды – к непогоде;
  • Птицы перестают петь, значит, наступают холода.

Что нельзя делать 18 августа:

  • Не рекомендуется оставлять детей одних в комнате.
  • Во время физической работы нельзя разговаривать и ссориться,
  • Не стоит заключать в этот день сделки и подписывать договоры.
  • 18 августа нельзя ругаться с родными.
  • Под запретом в этот день и нецензурная лексика.
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