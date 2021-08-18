Яке свято 18 серпня: народні прикмети і заборони
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18 серпня о народі відзначають свято Евстигней Житник або Луків день.
У середу, 18 серпня, православна церква згадує мученика Євстигній Антіохійського, якого в народі прозвали Євстигній Житник.
Святий Євстигній був родом з Антіохії. Довгий час він був воїном римського війська, однак після того, як він став свідком явища Хреста на небі, святий вирішив залишити військову справу. Євстигній присвятив себе молитвам і Богу.
У цей день наші пращури проводили різноманітні ритуали над землею, щоб задобрити її на хороший урожай в майбутньому.
Також 18 серпня було заведено збирати цибулю.
Народні прикмети 18 серпня:
- Яка погода на Житника, таким і буде грудень;
- Якщо на заході почуєте відлуння, бути спеці;
- Птахи купаються у воді — до великих дощів;
- П’явки спливли на поверхню води — до негоди;
- Птахи перестають співати, значить, настають холоди.
Що не можна робити 18 серпня:
- Не рекомендується залишати дітей одних в кімнаті.
- Під час фізичної роботи не можна розмовляти і сваритися,
- Не варто укладати в цей день угоди і підписувати договори.
- 18 серпня не можна лаятися з рідними.
- Під забороною в цей день і нецензурна лексика.
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