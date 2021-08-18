Яке свято 18 серпня: народні прикмети і заборони

18 серпня о народі відзначають свято Евстигней Житник або Луків день.

У середу, 18 серпня, православна церква згадує мученика Євстигній Антіохійського, якого в народі прозвали Євстигній Житник.

Святий Євстигній був родом з Антіохії. Довгий час він був воїном римського війська, однак після того, як він став свідком явища Хреста на небі, святий вирішив залишити військову справу. Євстигній присвятив себе молитвам і Богу.

У цей день наші пращури проводили різноманітні ритуали над землею, щоб задобрити її на хороший урожай в майбутньому.

Також 18 серпня було заведено збирати цибулю.

Народні прикмети 18 серпня:

Яка погода на Житника, таким і буде грудень;

Якщо на заході почуєте відлуння, бути спеці;

Птахи купаються у воді — до великих дощів;

П’явки спливли на поверхню води — до негоди;

Птахи перестають співати, значить, настають холоди.

Що не можна робити 18 серпня: