Топ-артисты поссорились из-за денег: что не так с выплатой роялти в Украине

Между ОО "УААСП" Валерия Харчишина и ОО "Авторы и издатели" Русланы Лыжичко продолжается противостояние за аккредитацию в сфере коллективного управления авторскими правами. "Телеграф" разбирался в непростой ситуации с выплатой авторских роялти в Украине.

Прежде всего давайте отметим, что сбором и выплатой роялти в Украине должны заниматься ОКУ. Это организации коллективного управления, которые выступают посредниками между авторами произведений и потребителями. Аккредитованные организации должны собрать авторское вознаграждение, распределить его и отдать авторам и правообладателям. То есть собственно музыкантам или их правопреемникам. Но в настоящее время аккредитованной организации, которая могла бы собирать роялти с телеканалов и общественных заведений, таких как рестораны, кафе и гостиницы, в Украине нет. Как и почему так получилось, разбирался "Телеграф".

Противостояние между ОО "УААСП" Валерия Харчишина и ОО "Авторы и издатели" Русланы Лыжичко: суть конфликта

Сейчас в Украине есть две аккредитованные Министерством экономики организации: "Коалиция аудиовизуальных и музыкальных прав", которая собирает роялти с кабельных провайдеров и общественный союз "Украинский музыкальный альянс", который должен собирать роялти с радио.

Однако в сфере общественного вещания (телерадиоорганизации) и в сфере публичного исполнения (т.е. где роялти должны выплачивать заведения общественного питания, гостиницы и т.д.) аккредитованных ОКУ пока нет. Сейчас в этой сфере продолжается противостояние между союзом Валерия Харчишина "Украинское агентство по авторским и смежным правам" ("УААСП") и союзом "Авторы и издатели" под председательством Русланы Лыжичко. Последний 17 декабря 2020 победил в конкурсе на аккредитацию, однако до сих пор ее не получил, ведь в "УААСП" заявили, что конкурс проходил с нарушениями и обратились в НАБУ с жалобой на действия чиновников Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Вице-президент Авторской совета ОО "УААСП" и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя в комментарии "Телеграфу" рассказал, что судебное противостояние продолжается до сих пор.

"Сейчас министр не подписал приказ по аккредитации. И это уже успех для всего сообщества авторов. Это сигнал о том, что наконец это дело возвращается в правовое поле. Мы настаиваем на том, что весь процесс аккредитации и определения аккредитованных организаций коллективного управления происходил непрозрачно с многочисленными нарушениями. В течение последних 9 месяцев те организации коллективного управления, которые требовали аккредитации несмотря на то, что они не соответствовали требованиям репрезентативности, подали иск в суд и сейчас идет судебное противостояние. Министерство экономики подало уже кассационный иск на решение суда ", — отметил Тополя.

В ОО "УААСП" отмечают, что именно они сотрудничают с международными организациями в этой сфере, такими как, например CISAC (международная неправительственная некоммерческая организация, объединяющая организации по управлению авторскими правами, — прим. ред.) И заявляет, что отвечают всем требованиям репрезентативности.

Напомним, что участниками ОО "УААСП" уже стали: Святослав Вакарчук, Валерий Харчишин, Тарас Тополя, Настя Каменских, Олег Михайлюта (Фагот, ТНМК), Марта Адамчук, Наталья Валевская, Наталья Дзенькив (Лама), Наталья Жижченко (Onuka), Александр Злотник, Юрий Никитин, Екатерина Павленко (Go_A), Алексей Потапенко (Потап), Юрий Рыбчинский, Александр Сидоренко (Фоззи, ТНМК), Евгений Филатов (The Maneken) и др.

"Телеграф" также обратился за комментарием к Руслане Лыжичко, чтобы она выразила свою позицию относительно ситуации, которая сложилась. Певица и руководительница союза "Авторы и издатели" в свою очередь не понимает, почему Министерство экономики затягивает с подписанием приказа об аккредитации и утверждает, что во время проведения конкурса никаких нарушений не происходило.

"Две организации, победители аккредитационного конкурса, который состоялся еще 17 декабря 2020 (ГС "АВ", и ГС "ОКУАСП"), обратились в суд. В деле по иску ГС "АВ" продолжается производство, по делу по иску ГС "ОКУАСП" есть судебное решение, которое прошло и апелляционную инстанцию и вступило в законную силу. Этим решением суд обязал Министра экономики подписать приказ об аккредитации. Однако Министр не выполняет решение суда, из-за чего возможно впервые за последние годы государственный исполнитель наложил на Министерство экономики штраф. Все это конечно не украшает власть и свидетельствует о том, что кто-то высокопоставленный крайне заинтересован нарушить закон и лишить авторов их вознаграждения. Но я верю, что власть услышит и авторов и издателей и не будет проводить новый конкурс, а просто выполнит букву закона и завершит уже проведен конкурс. к слову, Министерство экономики установило, что нарушений при проведении конкурсов не было. А, несмотря на публичные заявления, результаты этого конкурса никто (в том числе и сам УААСП) в суд почему-то не обжаловал. Так может никаких нарушений и не было? Очень надеюсь, что дело не в коррупции и желании власти передать авторское вознаграждение "удобным" людям ", — комментирует Руслана.

Участники "Авторов и издателей": Руслана, Джамала, TAYANNA, Мария Бурмака, Jerry Heil, Kozak System, Вадим Красноокий, Александр Положинский, Вадим Лисица и др.

Споры вокруг законопроекта № 5572

В "УААСП" настаивают на принятии законопроекта 5572 о внесении изменений в Закон Украины "Об эффективном управлении имущественными правами в сфере авторского права и (или) смежных прав "По обеспечению сбора дохода от прав организациями коллективного управления" как таком, что сможет хотя бы временно урегулировать сферу выплаты роялти и разблокирует деятельность ОКУ.

"По сути мы сейчас заходим в законодательный процесс, в поле законодательного органа Верховной Рады. "УААСП" как самое большое сообщество авторов Украины, а вокруг нас уже сплотилась вся индустрия: это и организаторы концертов, и медиахолдинги, и отдельные рестораны и кафе. Мы поддерживаем принятие законопроекта 5572, который ургентно разблокуе деятельность в том числе нашей организации ОО "УААСП". Этот закон может временно дать немного воздуха этой сфере. А дальше уже подано 5 законопроектов, над которыми все вместе будут работать. Я верю, что будут создаваться рабочие группы, чтобы согласовать один закон, который раз и навсегда урегулирует сферу коллективного управления и в рамках этого процесса необходимо провести новую прозрачную аккредитационной процедуру, и определить ту организацию коллективного управления, которая отвечает всем требованиям, в первую очередь репрезентативным ", — говорит Тарас Тополя.

"Авторы и издатели" в свою очередь выступают против принятия этого закона.

"Пока власть не хочет услышать украинских авторов. И вместо того, чтобы завершить аккредитацию, которая должна была состояться девять месяцев назад, и дать возможность авторам получать вознаграждение за свое творчество, рассматриваются законопроекты (как законопроект № 5572), целью которых является отмена всего, углубление кризиса, отложения сбора и выплаты авторского вознаграждения на неопределенное время. Этот законопроект не должен быть принят", — заявляет руководительница союза певица Руслана.

Почему союзы Валерия Харчишина и Русланы не хотят объединиться: комментарии руководства

По словам вице-президента ОО "УААСП" Тараса Тополи попытки объединения и создания совместной организации были, но ничего не получилось.

"Было большое количество попыток объединиться и создать что-то общее. К сожалению, они не увенчались успехом, потому что, как мне кажется, у всех разная цель. У тех, кто годами уже грабит авторов, цель сохранить эту серую схему, существует. У нас есть цель наладить прозрачный сбор. Напомню, что певица Руслана была председателем совета авторов нашей организации. Поэтому, когда они забрасывают в нашу сторону какие-то обвинения, мы можем сказать, что вы несколько лет были одной из руководительница этой организации и если вам не удалось что-то сделать в этой организации, чем должна прибегнуть в другой? ", — комментирует Тополя.

"Есть четко прописанные в законодательстве требования к организации коллективного управления, которая будет работать в авторской сфере. Организация, созданная Русланой, по нашему мнению и мнению квалифицированных юристов, не соответствует главному критерию репрезентативности. Только у "УААСП" есть тот необходимый объем авторских прав, это десятки миллионов произведений, которые мы представляем в силу международных договоров с такими же, как мы мировыми организациями, в том числе через CISAC ", — объясняет свою точку зрения музыкант.

Руслана же от конфликтов с союзом Харчишина и Тополи открещивается. Однако выдвигает встречные обвинения. По ее словам, она ушла из организации "УААСП", когда там якобы "стали исчезать авторские деньги".

"У меня нет никакого конфликта с Валерием Харчишиным. Мы оба авторы, выступаем на одних и тех же сценах и всегда можем найти общий язык. Это становится трудно только тогда, когда после авторов кто принимает окончательные решения. С начала года мы десятки раз встречались с Валерием для того, чтобы объединить усилия в интересах всех авторов, создавали различные форматы для обсуждения, договаривались. Но после наших встреч каждый раз возникали какие-то новые условия, новые требования. в конце концов стало ясно, что договориться получится только после завершения аккредитации. Власти нужно просто сделать то, что всегда должна делать власть — выполнить закон, выполнить судебные решения, несмотря на какие-то подковерные течения. А авторы после этого всегда договорятся между собой. Я действительно была членом ОО "УААСП", но вышла из этой организации сразу, как в этой организации стали исчезать авторские деньги. ГС "Авторы и издатели" и ГС "ОКУАСП" были созданы как раз для того, чтобы такого больше никогда не повторялось", — говорит певица.

По ее словам, если процесс аккредитации "Авторов и издателей" все же будет завершен, она планирует привлечь авторов "УААСП" к сотрудничеству, чтобы "выплачивать им их авторское вознаграждение и гарантировать, что это вознаграждение не будет потеряно". Однако удастся ли руководителям двух союзов договориться — большой вопрос. Нам остается только ждать, когда Министерство экономики определится с аккредитованной организацией и следить за дальнейшим развитием событий.