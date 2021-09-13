Топ-артисти посварилися через гроші: що не так зі сплатою роялті в Україні

Між ГО "УААСП" Валерія Харчишина та ГО "Автори і видавці" Руслани Лижичко триває протистояння за акредитацію у сфері колективного управління авторськими правами. "Телеграф" розбирався у непростій ситуації з виплатою авторських роялті в Україні.

Перш за все давайте зазначимо, що збиранням та виплатою роялті в Україні мають займатися ОКУ. Це організації колективного управління, які виступають посередниками між авторами творів та споживачами. Акредитовані організації мають зібрати авторську винагороду, розподілити її та віддати авторам і правовласникам. Тобто власне музикантам або їхнім правонаступникам. Проте на цей час акредитованої організації, яка б могла збирати роялті з телеканалів та громадських закладів, на кшталт ресторанів, кафе та готелів в Україні немає. Як і чому так вийшло, розбирався "Телеграф".

Протистояння між ГО "УААСП" Валерія Харчишина та ГО "Автори і видавці" Руслани Лижичко: суть конфлікту

Наразі в Україні є дві акредитовані Міністерством економіки організації: "Коаліція аудіовізуальних і музичних прав", яка збирає роялті з кабельних провайдерів та громадська спілка "Український музичний альянс", яка має збирати роялті з радіо.

Проте у сфері публічного сповіщення (телерадіоорганізації) та у сфері публічного виконання (тобто де роялті мають виплачувати заклади громадського харчування, готелі тощо) акредитованих ОКУ досі немає. Зараз у цій сфері триває протистояння між спілкою Валерія Харчишина "Українська агенція з авторських та суміжних прав" ("УААСП") та спілкою "Автори та видавці" під головуванням Руслани Лижичко. Остання 17 грудня 2020 року перемогла у конкурсі на акредитацію, проте досі її не отримала, адже в УААСП заявили, що конкурс проходив з порушеннями та звернулися до НАБУ зі скаргою на дії чиновників Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Віце-президент Авторської ради ГО "УААСП" та лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя у коментарі "Телеграфу" розповів, що судове протистояння триває і досі.

"Наразі міністр не підписав наказ по акредитації. І це вже успіх для всієї спільноти авторів. Це сигнал про те, що нарешті ця справа повертається у правове поле. Ми наполягаємо на тому, що весь процес акредитації і визначення акредитованих організацій колективного управління відбувався не прозоро, з численними порушеннями. Протягом останніх 9 місяців ті організації колективного управління, які жадали акредитації попри те, що вони не відповідали вимогам репрезентативності, подали позов до суду і наразі триває судове протистояння. Міністерство економіки подало вже касаційний позов на рішення суду", — відзначив Тополя.

У ГО "УААСП" зазначають, що саме вони співпрацюють з міжнародними організаціями у цій сфері, такими як, наприклад CISAC (міжнародна неурядова некомерційна організація, що обʼєднує організації з управління авторськими правами, — прим. ред.) та заявляють, що відповідають усім вимогам репрезентативності.

Нагадаємо, що учасниками ГО "УААСП" вже стали: Святослав Вакарчук, Валерій Харчишин, Тарас Тополя, Настя Каменських, Олег Михайлюта (Фагот, ТНМК), Марта Адамчук, Наталія Валевська, Наталія Дзеньків (Лама), Наталія Жижченко (Onuka), Олександр Злотник, Юрій Нікітін, Катерина Павленко (Go_A), Олексій Потапенко (Потап), Юрій Рибчинський, Олександр Сидоренко (Фоззі, ТНМК), Євген Філатов (The Maneken) та ін.

"Телеграф" також звернувся за коментарем до Руслани Лижичко, аби вона висловила свою позицію щодо ситуації, яка склалася. Співачка та очільниця спілки "Автори та видавці" своєю чергою не розуміє, чому Міністерство економіки затягує з підписанням наказу про акредитацію та переконує, що під час проведення конкурсу жодних порушень не відбувалося.

"Дві організації, переможці акредитаційного конкурсу, що відбувся ще 17 грудня 2020 р. (ГС «АВ», і ГС «ОКУАСП»), звернулись до суду. У справі за позовом ГС «АВ» триває провадження, у справі за позовом ГС «ОКУАСП» є судове рішення, яке пройшло й апеляційну інстанцію і набрало законної сили. Цим рішенням суд зобовʼязав Міністра економіки підписати наказ про акредитацію. Проте Міністр не виконує рішення суду, через що можливо вперше за останні роки державний виконавець наклав на Міністерство економіки штраф. Все це звичайно не прикрашає владу і свідчить про те, що хтось високопоставлений украй зацікавлений порушити закон й позбавити авторів їхньої винагороди. Але я вірю, що влада почує і авторів, і видавців й не проводитиме новий конкурс, а просто виконає букву закону і завершить вже проведений конкурс. До слова, Міністерство економіки встановило, що порушень під час проведення конкурсів не було. А, попри публічні заяви, результати цього конкурсу ніхто (в т.ч. і сам УААСП) до суду чомусь не оскаржував. Так може жодних порушень і не було? Дуже сподіваюсь, що справа не в корупції і бажанні влади передати авторську винагороду "зручним" людям", — коментує Руслана.

Учасники "Авторів та видавців": Руслана, Джамала, TAYANNA, Марія Бурмака, Jerry Heil, Kozak System, Вадим Красноокий, Олександр Положинський, Вадим Лисиця та ін.

Суперечки навколо законопроекту № 5572

В "УААСП" наполягають на ухваленні законопроекту 5572 про внесення змін до Закону України "Про ефективне управління майновими правами у сфері авторського права і (або) суміжних прав" щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління" як такого, що зможе хоча б тимчасово врегулювати сферу виплати роялті та розблокує діяльність ОКУ.

"По суті ми зараз заходимо у законодавчий процес, у поле законодавчого органу Верховної Ради. "УААСП" як найбільша спільнота авторів України, а навколо нас вже згуртувалася вся індустрія: це і організатори концертів, і медіахолдинги, і окремі ресторани та кафе. Ми підтримуємо ухвалення законопроекту 5572, який ургентно разблокує діяльність у тому числі нашої організації ГО "УААСП". Цей закон може тимчасово дати трохи повітря цій сфері. А далі уже подано 5 законопроектів, над якими усі спільно будуть працювати. Я вірю, що будуть створюватися робочі групи, щоб узгодити один закон, який раз і назавжди врегулює сферу колективного управління і в рамках цього процесу треба провести нову прозору акредитаційну процедуру, і визначити ту організацію колективного управління, яка відповідає всім вимогам, в першу чергу репрезентативним", — говорить Тарас Тополя.

"Автори та видавці" натомість виступають проти прийняття цього закону.

"Поки що влада не хоче почути українських авторів. І замість того, щоб завершити акредитацію, що повинна була відбутись дев’ять місяців тому, і дати можливість авторам одержувати винагороду за свою творчість, розглядаються законопроекти (як законопроект № 5572), метою яких є скасування всього, поглиблення кризи, відкладення збору і виплати авторської винагороди на невизначений час. Цей законопроект не має бути прийнято", — заявляє очільниця спілки співачка Руслана.

Чому спілки Валерія Харчишина та Руслани не хочуть обʼєднатися: коментарі керівництва

За словами віце-президента ГО "УААСП" Тараса Тополі спроби обʼєднання та створення спільної організації були, однак нічого не вийшло.

"Була велика кількість спроб об’єднатися і створити щось спільне. На жаль, вони не увінчалися успіхом, через те що, як мені здається, у всіх різна мета. У тих, хто роками вже грабує авторів, мета зберегти цю сіру схему, яка існує. У нас є мета налагодити прозорий збір. Нагадаю, що співачка Руслана була головою ради авторів нашої організації. Тому, коли вони закидають у наш бік якісь звинувачення, ми можемо сказати, що ви декілька років були однією з очільниць цієї організації і якщо вам не вдалося щось зробити у цій організації, чому має вдатися в іншій?", — коментує Тополя.

"Є чітко прописані у законодавстві вимоги до організації колективного управління, яка працюватиме в авторській сфері. Організація, створена Русланою, на нашу думку і думку кваліфікованих юристів, не відповідає найголовнішому критерію репрезентативності. Лише у ГО "УААСП" є той необхідний об’єм авторських прав, це десятки мільйонів творів, які ми представляємо через міжнародні договори з такими самими, як ми світовими організаціями, у тому числі через CISAC", — пояснює свою точку зору музикант.

Руслана ж від конфліктів зі спілкою Харчишина та Тополі відхрещується. Проте висуває зустрічні звинувачення. За її словами, вона пішла з організації "УААСП", коли там нібито "стали зникати авторські гроші".

"У мене немає жодного конфлікту з Валерієм Харчишиним. Ми обидва автори, виступаємо на одних і тих же сценах і завжди можемо знайти спільну мову. Це стає важко тільки тоді, коли після авторів хтось приймає остаточні рішення. З початку року ми десятки разів зустрічались з Валерієм для того, щоби об’єднати зусилля в інтересах усіх авторів, створювали різні формати для обговорення, домовлялись. Але після наших зустрічей щоразу виникали якісь нові умови, нові вимоги. Зрештою стало зрозуміло, що домовитись вийде тільки після завершення акредитації. Владі потрібно просто зробити те, що завжди повинна робити влада — виконати закон, виконати судові рішення, попри якісь підкилимові течії. А автори після цього завжди домовляться між собою. Я справді була членом ГО "УААСП", але вийшла з цієї організації одразу, як в цій організації стали зникати авторські гроші. ГС "Автори та Видавці" і ГС "ОКУАСП" були створені як раз для того, щоби такого більше ніколи не повторювалось", — говорить співачка.

За її словами, якщо процес акредитації "Авторів та видавців" все ж буде завершено, вона планує залучити авторів ГО "УААСП" до співпраці, аби "виплачувати їм їхню авторську винагороду й гарантувати, що ця винагорода не буде втрачена". Проте чи вдасться очільникам двох спілок дійти згоди – велике питання. Нам залишається тільки чекати, коли Міністерство економіки визначиться з акредитованою організацією та стежити за подальшим розвитком подій.