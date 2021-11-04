На спасение больного СМА ребенка с Херсонщины осталось собрать 11 млн гривен до конца осени

До конца осени нужно собрать еще 10 940 192 гривен на спасение больной спинальной мышечной атрофией Аделины Мотенко из Новой Каховки на Херсонщине. Об этом говорится на странице в Facebook , посвященной сбору средств для девочки.

5 ноября 2021 года в Украине объявлена благотворительная акция «День для Адель». Все желающие могут в этот день перевести свой дневной заработок или другую сумму на спасение Адели.

Укол препарата Zolgensma, который необходим для спасения ребенка, стоит 2,3 млн. долларов США. Семья Адели собирает деньги уже год. Одна из американских клиник предоставила скидку на препарат в размере 0,5 млн долларов. По состоянию на 2 ноября собрано 78,8% требуемой суммы. Но не хватает еще 11 млн гривен, а на сбор осталось меньше месяца.

«Друзья, напоминаем, что времени немного, срок действия счета ограничен. Мы верим, что нам по силам сделать это до конца осени! Но только с Вашей поддержкой и помощью», – говорят родители ребенка.

Помочь Адели можно по реквизитам:

Для жителей Украины (UAH):

monoBank Мотенко Наталья Александровна

5375414124626226

UA063220010000026208311055228

ИНН 3063300363

Приватбанк Мотенко Андрей Игоревич

5168755434211948

UA713052990000026209693203290

ИНН 2941801112

Сбербанк Мотенко Наталья Александровна

4790820017600831

UA083524570000026202000198948

Акцентбанк (А-банк) Андрей Игоревич

5375235100155090

ИНН 2941801112

Благотворительная организация

«Благотворительный Фонд "Победить СМА"»

ЄДРПУ 43889563

АТ "Ощадбанк" МФО 352457

IBAN

UA853524570000026002300844125