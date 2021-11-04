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На рятування хворої на СМА дитини з Херсонщини залишилося зібрати 11 млн гривень до кінця осені

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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На рятування хворої на СМА дитини з Херсонщини залишилося зібрати 11 млн гривень до кінця осені Новина оновлена 04 листопада 2021, 12:33

До кінця осені треба зібрати ще 10 940 192 гривень на рятування хворої на спінальну мʼязову атрофію Аделіни Мотенко з Нової Каховки на Херсонщині. Про це йдеться на сторінці у Facebook, присвяченій збору коштів для дівчинки.

На 5 листопада 2021 року в Україні оголошена благодійна акція «День для Адель». Усі бажаючі можуть у цей день перевести свій денний заробіток або іншу суму на рятування Аделі.

Укол препарату Zolgensma, який потрібен для рятування дитини, коштує 2,3 млн доларів США. Родина Аделі збирає кошти вже рік. Одна з американських клінік надала знижку на препарат у розмірі 0,5 млн доларів. Станом на 2 листопада зібрано 78,8% потрібної суми. Але бракує ще майже 11 млн гривень, а на збір залишилося менше місяця.

«Друзі, нагадуємо, що часу небагато, строк дії рахунку обмежений. Ми віримо, що нам під силу зробити це до кінця осені! Але тільки із Вашою підтримкою і допомогою», — кажуть батьки дитини.

Допомогти Аделі можна за реквізитами:

Для жителів України (UAH):

monoBank Мотенко Наталя Олександрівна

5375414124626226

UA063220010000026208311055228

ИНН 3063300363

Приватбанк Мотенко Андрій Ігорович

5168755434211948

UA713052990000026209693203290

ИНН 2941801112

Ощадбанк Мотенко Наталя Олександрівна

4790820017600831

UA083524570000026202000198948

Акцентбанк (А-банк) Андрей Игоревич

5375235100155090

ИНН 2941801112

Благодійна організація «Благодійний Фонд "Перемогти СМА"»

ЄДРПУ 43889563

АТ "Ощадбанк" МФО 352457

IBAN

UA853524570000026002300844125

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