В селе Тернопольской области остался один житель: как так произошло (фото)

В одном из населенных пунктов Тернопольской области проживает всего один человек.

В Тернопольской области существует село Красное, жителем которого только один человек — Михаил Чуравский. Несмотря на то, что населенный пункт почти исчез с украинской карты, мужчина свой дом покидать не планирует, передает Общественное.

Единственный житель села Красное Михаил Чуравский

Как сообщил руководитель Мечищевского сельсовета Василий Сидорович, над мужем часто смеются, мол, он в селе и голова, и староста.

"Мы довольно часто общаемся, вместе шутим над тем, что Чуравский остался в селе один. Он следит за огородом: выращивает для себя картошку, капусту, даже сеет овес с пшеницей. Имеет корову и лошадь и является единственным показателем села среди всей области.", – говорит председатель сельского совета.

Хозяйствует в собственном дворе Михаил сам, ведь помощи в селе теперь ожидать не от кого — людей нет, дома левали, все заросло сорняками.

О своей уникальной жизни мужчина рассказал в проекте "Истории (не) забытых деревень Тернопольщины", куда его пригласили гостем.

"В Червоном раньше было 75 домовладений. Более полусотни детей ходили в школу. Я тоже здесь вырос и окончил 4 класса. Позже уже приходилось ходить на учебу в Мечищево. Сейчас ничего нет, все дома заброшены, территория вокруг домов захламлена, позарастала.", – рассказал Чавурский.

По словам историков, село Красное до 1946 года называлось Молоховым и происходило оно еще с древних дохристианских времен. Населенный пункт был назван в честь бога Молоха, которому раньше даже преподносили жертвоприношение.

Село на Тернопольщине

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