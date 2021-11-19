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В селе Тернопольской области остался один житель: как так произошло (фото)

Автор
Наталия Чебан
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Автор
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Житель села в Тернопольской области
Житель села в Тернопольской области

В одном из населенных пунктов Тернопольской области проживает всего один человек.

В Тернопольской области существует село Красное, жителем которого только один человек — Михаил Чуравский. Несмотря на то, что населенный пункт почти исчез с украинской карты, мужчина свой дом покидать не планирует, передает Общественное.

Единственный житель села Красное Михаил Чуравский
Единственный житель села Красное Михаил Чуравский

Как сообщил руководитель Мечищевского сельсовета Василий Сидорович, над мужем часто смеются, мол, он в селе и голова, и староста.

"Мы довольно часто общаемся, вместе шутим над тем, что Чуравский остался в селе один. Он следит за огородом: выращивает для себя картошку, капусту, даже сеет овес с пшеницей. Имеет корову и лошадь и является единственным показателем села среди всей области.", – говорит председатель сельского совета.

Хозяйствует в собственном дворе Михаил сам, ведь помощи в селе теперь ожидать не от кого — людей нет, дома левали, все заросло сорняками.

О своей уникальной жизни мужчина рассказал в проекте "Истории (не) забытых деревень Тернопольщины", куда его пригласили гостем.

"В Червоном раньше было 75 домовладений. Более полусотни детей ходили в школу. Я тоже здесь вырос и окончил 4 класса. Позже уже приходилось ходить на учебу в Мечищево. Сейчас ничего нет, все дома заброшены, территория вокруг домов захламлена, позарастала.", – рассказал Чавурский.

По словам историков, село Красное до 1946 года называлось Молоховым и происходило оно еще с древних дохристианских времен. Населенный пункт был назван в честь бога Молоха, которому раньше даже преподносили жертвоприношение.

Село на Тернопольщине
Село на Тернопольщине

Также мы писали о том, как в Тернопольской области подтвердили случай дифтерии.

Теги:
#Тернопольщина #Красное Село
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