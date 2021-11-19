У селі на Тернопільщині залишився один житель: як так сталося (фото)

В одному з населених пунктів Тернопільської області проживає лише одна людина.

У Тернопільській області існує село Червоне, жителем якого є лише одна людина — Михайло Чуравський. Незважаючи на те, що населений пункт майже зник з української карти, чоловік свою домівку залишати не планує, — передає Суспільне

Єдиний житель села Червоне Михайло Чуравський

Як повідомив керівник Мечищівської сільради Василь Сидорович, з чоловіка часто глузують, мовляв, він у селі і голова, і староста.

"Ми досить часто спілкуємося, разом жартуємо з того, що Чуравський залишився у селі один. Він слідкує за городом: вирощує для себе картоплю, капусту, навіть сіє овес з пшеницею. Має корову і коня та є єдиним показником села серед усієї області.", – каже голова сільської ради.

Господарює у власному обійсті Михайло сам, адже допомоги у селі тепер очікувати немає від кого — людей немає, хати лювалилися, все позаростало бурʼянами.

Про своє унікальне життя чоловік розповів у проєкті "Історії (не) забутих сіл Тернопільщини", куди його запросили гостем.

"У Червоному раніше було 75 домоволодінь. Понад півсотні дітей ходили до школи. Я також тут виріс і закінчив 4 класи. Пізніше вже доводилося ходити на навчання до Мечищева. Зараз нічого немає, всі хати занедбані, територія навколо будинків захаращена, позаростала.", — розповів Чавурський.

За словами істориків, село Червоне до 1946 року мало іншу назву — Молохів і походила вона ще з давніх дохристиянських часів. Населений пункт було названо на честь бога Молоха, якому раніше навіть підносили жертвоприношення.

Село на Тернопільщині

Також ми писали про те, як на Тернопільщині підтвердили випадок дифтерії.