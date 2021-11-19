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У селі на Тернопільщині залишився один житель: як так сталося (фото)

Автор
Наталія Чебан
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Автор
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Житель села у Тернопільскій області
Житель села у Тернопільскій області

В одному з населених пунктів Тернопільської області проживає лише одна людина.

У Тернопільській області існує село Червоне, жителем якого є лише одна людина — Михайло Чуравський. Незважаючи на те, що населений пункт майже зник з української карти, чоловік свою домівку залишати не планує, — передає Суспільне 

Єдиний житель села Червоне Михайло Чуравський
Єдиний житель села Червоне Михайло Чуравський

Як повідомив керівник Мечищівської сільради Василь Сидорович, з чоловіка часто глузують, мовляв, він у селі і голова, і староста. 

"Ми досить часто спілкуємося, разом жартуємо з того, що Чуравський залишився у селі один. Він слідкує за городом: вирощує для себе картоплю, капусту, навіть сіє овес з пшеницею. Має корову і коня та є єдиним показником села серед усієї області.", – каже голова сільської ради.

Господарює у власному обійсті Михайло сам, адже допомоги у селі тепер очікувати немає від кого — людей немає, хати лювалилися, все позаростало бурʼянами.

Про своє унікальне життя чоловік розповів у проєкті "Історії (не) забутих сіл Тернопільщини", куди його запросили гостем. 

"У Червоному раніше було 75 домоволодінь. Понад півсотні дітей ходили до школи. Я також тут виріс і закінчив 4 класи. Пізніше вже доводилося ходити на навчання до Мечищева. Зараз нічого немає, всі хати занедбані, територія навколо будинків захаращена, позаростала.", — розповів Чавурський. 

За словами істориків, село Червоне до 1946 року мало іншу назву — Молохів і походила вона ще з давніх дохристиянських часів. Населений пункт було названо на честь бога Молоха, якому раніше навіть підносили жертвоприношення.

Село на Тернопільщині
Село на Тернопільщині

Також ми писали про те, як на Тернопільщині підтвердили випадок дифтерії.

Теги:
#Тернопільщина #Червоне Село
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