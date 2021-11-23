В Индии "воскрес" покойник: мужчина семь часов пролежал в морге (фото)

Признаки жизни у "покойника" заметила невестка, которая пришла забирать документы из морга

Шокирующий инцидент произошел накануне в индийском городке Морадабади.

Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщило издание New York Post, ссылаясь на индийские СМИ.

45-летний Шрикеш Кумар попал в аварию и в результате наезда мотоцикла получил множество травм и ушибов. Мужчину доставили в частную клинику, где медики констатировали его смерть. Затем трагически "погибшего" доставили в государственную клинику, врачи которой, осмотрев мужчину, факт смерти также подтвердили, о чем сразу сообщили близких и поместили "труп" в морг.

На следующее утро, через семь часов после перемещения "покойного" в морозильную камеру, родственники погибшего приехали, чтобы забрать необходимые документы и отвезти тело на вскрытие, когда обнаружили, что мужчина дышит.

По словам невестки, ее родственник подавал признаки жизни и даже пытался что-то сказать. Это женщина даже смогла снять на камеру собственного телефона.

Шрикеш Кумар очнулся в морозильной камере

Сейчас семья Шрикеша настроена подавать иск в суд, чтобы наказать медиков за халатность, которая могла привести к гибели близкого человека.

Врачи же свою вину отрицают и подчеркивают, что во время госпитализации мужчину осматривали несколько медицинских работников и сердцебиения у него обнаружено не было.

В настоящее время пациент находится в коме, его пытаются вернуть к жизни.

Напомним, как в Иране воскрес казненный наркоторговец.