В Індії "воскрес" покійник: живий чоловік після ДТП сім годин пролежав у морзі (фото)

Ознаки життя у "померлого" помітила невістка чоловіка, яка прийшла забирати документи з моргу

Шокуючий інцидент стався напередодні в індійському містечку Морадабаді.

Про це у понеділок, 22 листопада, повідомило видання New York Post, посилаючись на індійські ЗМІ.

45-річний Шрікеш Кумар потрапив в аварію і в результаті наїзду мотоцикла отримав безліч травм та забоїв. Чоловіка доставили до приватної клініки, де медики констатували його смерть. Опісля трагічно "загиблого" доставили до державної клініки, лікарі якої, оглянувши чоловіка, факт смерті також підтвердили, про що одразу повідомили близьких та помістили "труп" у морг.

На наступний ранок, через сім годин після переміщення "покійного" до морозильної камери, родичі загиблого приїхали, аби забрати необхідні документи та відвезти тіло на розтин, коли виявили, що чоловік дихає.

За словами невістки, її родич подавав ознаки життя та навіть намагався щось сказати. Це жінці навіть вдалося зафільмувати на камеру власного телефону.

Шрікеш Кумар після морозильної камери

Зараз родина Шрікеша налаштована подавати позов до суду, аби покарати медиків за халатність, яка могла спричинити загибель близької людини.

Лікарі ж у свою чергу провину заперечують та наголошують, що під час госпіталізації чоловіка оглядали кілька медичних працівників і серцебиття в нього виявлено не було.

Наразі пацієнт знаходиться в комі, його намагаються повернути до життя.

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