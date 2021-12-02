Укр

Гороскоп на 2 декабря: Козерогам не стоит отправляться в дальние поездки, а Весам - лениться

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 2 декабря 2021 год
Гороскоп на 2 декабря 2021 год

Астрологический прогноз на этот четверг

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Благоприятный день для физических упражнений, релаксации. На все события в этот четверг лучше реагировать спокойно.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Эксперты советуют не брать на себя лишних обязанностей. Стоит избегать торопливости, собственных амбиций.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня Близнецам стоит прислушиваться к близким людям. Одиноким представителям знака Зодиака нужно проявить больше напористости.

Рак (22 июня — 22 июля)

Эксперты рекомендуют не избегать прямых обязанностей. Сегодня необходимо очень внимательно распределять время и силы.

Лев (23 июля — 23 августа)

Не стоит отворачиваться от близких людей, тем более, если они попросят у вас помощи и поддержки. О своих планах на ближайшее будущее рассказывать не стоит.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Это отличный день для отдыха, смены обстановки. Не стоит ждать чуда в работе и бизнесе. Все перемены в вашей жизни зависят только от вас.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ночные светила сегодня в гармонии. Весам в этот день будет проще решать поставленные ранее задачи. Эксперты не рекомендуют бездействовать.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Идеальный день для отдыха и релакса. Что касается работы, то лучше сегодня посвятить время решению самых легких задач.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня Скорпионам стоит избегать иллюзий. Эксперты не советуют планировать серьезные дела.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам астрологи советуют отказаться от дальних поездок и лучше провести время дома.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Ночные светила помогут Водолеям остаться в седле. Нужно доверится своему чутью и думать только о хорошем.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Этот день стоит посвятить важным делам. Хороший день для шопинга, общения с друзьями.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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