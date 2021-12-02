Гороскоп на 2 декабря: Козерогам не стоит отправляться в дальние поездки, а Весам - лениться
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Астрологический прогноз на этот четверг
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Благоприятный день для физических упражнений, релаксации. На все события в этот четверг лучше реагировать спокойно.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Эксперты советуют не брать на себя лишних обязанностей. Стоит избегать торопливости, собственных амбиций.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Сегодня Близнецам стоит прислушиваться к близким людям. Одиноким представителям знака Зодиака нужно проявить больше напористости.
Рак (22 июня — 22 июля)
Эксперты рекомендуют не избегать прямых обязанностей. Сегодня необходимо очень внимательно распределять время и силы.
Лев (23 июля — 23 августа)
Не стоит отворачиваться от близких людей, тем более, если они попросят у вас помощи и поддержки. О своих планах на ближайшее будущее рассказывать не стоит.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Это отличный день для отдыха, смены обстановки. Не стоит ждать чуда в работе и бизнесе. Все перемены в вашей жизни зависят только от вас.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Ночные светила сегодня в гармонии. Весам в этот день будет проще решать поставленные ранее задачи. Эксперты не рекомендуют бездействовать.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Идеальный день для отдыха и релакса. Что касается работы, то лучше сегодня посвятить время решению самых легких задач.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Сегодня Скорпионам стоит избегать иллюзий. Эксперты не советуют планировать серьезные дела.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Козерогам астрологи советуют отказаться от дальних поездок и лучше провести время дома.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Ночные светила помогут Водолеям остаться в седле. Нужно доверится своему чутью и думать только о хорошем.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Этот день стоит посвятить важным делам. Хороший день для шопинга, общения с друзьями.
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