Гороскоп на 2 грудня: Козерогам не варто вирушати в далекі поїздки, а Терезам — лінуватися
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Астрологічний прогноз цього четверга
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: dailyhoro.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сприятливий день для фізичних вправ, релаксації. На всі події цього четверга краще реагувати спокійно.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Експерти радять не брати на себе зайвих обов’язків. Варто уникати квапливості, своїх амбіцій.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Сьогодні Близнюкам варто прислухатися до близьких людей. Самотнім представникам знака Зодіаку потрібно виявити більше наполегливості.
Рак (22 червня — 22 липня)
Експерти радять не уникати прямих обов’язків. Сьогодні необхідно дуже уважно розподіляти час та сили.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Не варто відвертатися від близьких людей, тим більше якщо вони попросять у вас допомоги та підтримки. Про свої плани на найближче майбутнє не варто розповідати.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Це чудовий день для відпочинку, зміни обстановки. Не варто чекати дива у роботі та бізнесі. Усі зміни у вашому житті залежать лише від вас.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Нічні світила сьогодні у гармонії. Терезам цього дня буде простіше вирішувати поставлені раніше завдання. Експерти рекомендують діяти.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Ідеальний день для відпочинку та релаксу. Щодо роботи, то краще сьогодні присвятити час вирішенню найлегших завдань.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Сьогодні Скорпіонам варто уникати ілюзій. Експерти не радять планувати серйозних справ.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Козерогам астрологи радять відмовитися від далеких поїздок та краще провести час удома.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Нічні світила допоможуть Водоліям залишитися у сідлі. Потрібно довіритися своєму чуттю і думати тільки про хороше.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Цей день варто присвятити важливим справам. Гарний день для шопінгу, спілкування з друзями.
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