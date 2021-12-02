Гороскоп на 2 грудня: Козерогам не варто вирушати в далекі поїздки, а Терезам — лінуватися

Астрологічний прогноз цього четверга

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сприятливий день для фізичних вправ, релаксації. На всі події цього четверга краще реагувати спокійно.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Експерти радять не брати на себе зайвих обов’язків. Варто уникати квапливості, своїх амбіцій.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні Близнюкам варто прислухатися до близьких людей. Самотнім представникам знака Зодіаку потрібно виявити більше наполегливості.

Рак (22 червня — 22 липня)

Експерти радять не уникати прямих обов’язків. Сьогодні необхідно дуже уважно розподіляти час та сили.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Не варто відвертатися від близьких людей, тим більше якщо вони попросять у вас допомоги та підтримки. Про свої плани на найближче майбутнє не варто розповідати.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Це чудовий день для відпочинку, зміни обстановки. Не варто чекати дива у роботі та бізнесі. Усі зміни у вашому житті залежать лише від вас.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Нічні світила сьогодні у гармонії. Терезам цього дня буде простіше вирішувати поставлені раніше завдання. Експерти рекомендують діяти.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Ідеальний день для відпочинку та релаксу. Щодо роботи, то краще сьогодні присвятити час вирішенню найлегших завдань.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні Скорпіонам варто уникати ілюзій. Експерти не радять планувати серйозних справ.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам астрологи радять відмовитися від далеких поїздок та краще провести час удома.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Нічні світила допоможуть Водоліям залишитися у сідлі. Потрібно довіритися своєму чуттю і думати тільки про хороше.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цей день варто присвятити важливим справам. Гарний день для шопінгу, спілкування з друзями.