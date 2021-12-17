Как не попасть на крючок мошенника: простые советы и рекомендации украинцам
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ТОП-3 лучших рекомендаций, которые помогут уберечься от мошенников
В последнее время из-за своей невнимательности или доверчивости все больше жителей Украины попадают на крючки аферистов. Чтобы избежать проблем и не стать жертвой обмана, правоохранители подготовили подборку советов, которым рекомендуют следовать.
Как сообщают в ГУ Нацполиции Украины, обычно злоумышленники действуют по уже отработанным схемам, лишая украинцев их сбережений, так что ниже приведена тройка самых распространенных ситуаций и советов, как от них уберечься.
Схема №1: ваш родственник попал в полицию или стал виновником аварии
К вам позвонил по телефону незнакомец и представился правоохранителем или врачом. Неизвестный человек уверяет, что ваш близкий человек попал в серьезную аварию и нуждается в дорогом оперативном лечении. Перед тем, как испугаться и поскорее ухватиться за деньги – остановитесь! Сначала успокойтесь и проверьте полученную информацию: позвоните указанному родственнику или на спецлинию полиции "102". Неудивительно, если окажется, что подобных аварий вообще не случалось, а ваш близкий человек в полном порядке и занят своими повседневными делами.
Схема №2: банк заблокировал карту и ваш банковский счет
Вам звонит по телефону "банковский работник" и заверяет, что ваша карта и счет будут заблокированы в ближайшее время из-за ряда изменений в работе учреждения. Сразу позволит избежать "лишних проблем" еще раз уточнив вашу личную информацию (анкетные сведения, номер карты, ее пароль и код). Если злоумышленник получит то, о чем просит, он без лишних проблем сможет снять абсолютно все средства со счетов. Поэтому всегда держите важные цифры в секрете и никогда и никому их не показывайте.
Схема №3: покупка товара или получение услуги исключительно по предоплате
Никогда не соглашайтесь отправлять предоплату за товар или услугу, которые планируете приобрести у непроверенного продавца. Даже если у него есть тысячи положительных отзывов об успешной продаже. В противном случае, сразу после получения ваших средств, аферист заблокирует телефонный свой номер и перестанет выходить с вами на связь.
Поделитесь этими распространенными мошенническими действиями с вашими родственниками и близкими. Особенно это будет полезным для пожилых людей. Если же неприятная ситуация все же произошла, не медлите и звоните в полицию по номеру "102".
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