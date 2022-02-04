"Большая стройка": на самом длинном маршруте Закарпатья обновили почти 50 км покрытия

Обновленный участок ведет к географическому центру Европы, известному Музею гуцульской брынзы и нескольким вершинам Украинских Карпат

На дороге Н-09 Мукачево — Ивано-Франковск — Львов обновили покрытие на 47,7 км в Раховском районе Закарпатья. Трасса является самым длинным маршрутом области. Обновленный участок ведет к географическому центру Европы, известному Музею гуцульской брынзы и нескольким вершинам Украинских Карпат.

Об этом сообщает Закарпатская ОГА.

Ремонт произведен в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Этот маршрут по праву считают одним из самых сложных по проведению ремонтных работ, ведь он пролегает через горную местность региона, а вдоль него бурные реки", — говорится в сообщении ОГА.

Чтобы расширить дорогу до соответствующих норм, пришлось разбивать скалу в Костыловке. А для защиты обновленного покрытия — построить рекордное количество подпорных стенок, в том числе самую длинную такую конструкцию в Украине, протяженность которой составляет почти 2 км.

По всей протяженности обновленного участка подрядчики отфрезеровали изношенное полотно и укрепили основу дорожной одежды для более длительной эксплуатации.

Работы на этой дороге национального значения будут продолжаться и в этом году.

Напоминаем, что недавно заместитель руководителя Офиса президента и координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко анонсировал планы обновить к 2024 году 24 тысячи километров дорог в Украине. За два года реализации "Большой стройки" было обновлено около 14 тысяч километров дорог.