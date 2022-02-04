"Велике будівництво": на найдовшому маршруті Закарпаття оновили майже 50 км покриття
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Оновлена ділянка веде до географічного центру Європи, відомого Музею гуцульської бринзи та кількох вершин Українських Карпат.
На дорозі Н-09 Мукачево — Івано-Франківськ — Львів оновили покриття на 47,7 км у Рахівському районі Закарпаття. Траса є найдовшим маршрутом області. Оновлена ділянка веде до географічного центру Європи, відомого Музею гуцульської бриндзі та кількох вершин Українських Карпат.
Про це повідомляє Закарпатська ОДА.
Ремонт здійснено в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
"Цей маршрут за правом вважають одним із найскладніших щодо проведення ремонтних робіт, адже він пролягає через гірську місцевість регіону, а вздовж нього – бурхливі ріки", — йдеться у повідомленні ОДА.
Щоб розширити автошлях до відповідних норм, довелося розбивати скелю в Костилівці. А для захисту оновленого покриття — збудувати рекордну кількість підпірних стінок, у тому числі найдовшу таку конструкцію в Україні, протяжність якої становить майже 2 км.
Протягом усієї оновленої ділянки підрядники відфрезерували зношене полотно та зміцнили основу дорожнього одягу для довшої експлуатації.
Роботи на цій дорозі національного значення триватимуть і цього року.
Нагадуємо, що нещодавно заступник керівника Офісу президента та координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко анонсував плани оновити до 2024 року 24 тисячі кілометрів доріг в Україні. За два роки реалізації "Великого будівництва" було оновлено близько 14 тисяч кілометрів доріг.
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