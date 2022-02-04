"Велике будівництво": на найдовшому маршруті Закарпаття оновили майже 50 км покриття

Оновлена ділянка веде до географічного центру Європи, відомого Музею гуцульської бринзи та кількох вершин Українських Карпат.

На дорозі Н-09 Мукачево — Івано-Франківськ — Львів оновили покриття на 47,7 км у Рахівському районі Закарпаття. Траса є найдовшим маршрутом області. Оновлена ділянка веде до географічного центру Європи, відомого Музею гуцульської бриндзі та кількох вершин Українських Карпат.

Про це повідомляє Закарпатська ОДА.

Ремонт здійснено в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Цей маршрут за правом вважають одним із найскладніших щодо проведення ремонтних робіт, адже він пролягає через гірську місцевість регіону, а вздовж нього – бурхливі ріки", — йдеться у повідомленні ОДА.

Щоб розширити автошлях до відповідних норм, довелося розбивати скелю в Костилівці. А для захисту оновленого покриття — збудувати рекордну кількість підпірних стінок, у тому числі найдовшу таку конструкцію в Україні, протяжність якої становить майже 2 км.

Протягом усієї оновленої ділянки підрядники відфрезерували зношене полотно та зміцнили основу дорожнього одягу для довшої експлуатації.

Роботи на цій дорозі національного значення триватимуть і цього року.

Нагадуємо, що нещодавно заступник керівника Офісу президента та координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко анонсував плани оновити до 2024 року 24 тисячі кілометрів доріг в Україні. За два роки реалізації "Великого будівництва" було оновлено близько 14 тисяч кілометрів доріг.