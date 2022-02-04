Укр

На трассе Н-13 Львов-Самбор-Ужгород "Большая стройка" устанавливает уличное освещение

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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На трассе Н-13 Львов-Самбор-Ужгород "Большая стройка" устанавливает уличное освещение Новость обновлена 04 февраля 2022, 13:49

Данный маршрут проходит на высоте 889 метров на границе Галичины и Закарпатья и является одной из любимых фотолокаций путешественников

От границы Львовской области до Жорнавского перевала в высокогорных селах Ужок, Волосянка, Луг и Ставное, что вдоль автодороги Н-13, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" установили уличное освещение.

Об этом сообщает Закарпатская Служба автомобильных дорог на своей странице в Facebook.

"Один из наиболее живописных регионов Закарпатья становится все более привлекательным. Маршрут проходит через Ужокский перевал, расположенный на высоте 889 метров на границе Галичины и Закарпатья. И является одной из любимых фотолокаций путешественников", — отметили в ведомстве.

"Дорога Н-13 соединяет Львов и Ужгород. Следовательно, ее ремонт оживит экономическое развитие и туристический потенциал двух областных центров", — убеждены в Службе автомобильных дорог в Закарпатской области.

Освещение в указанных населенных пунктах работает в тестовом режиме. Светильники — на оцинкованных опорах с учетом принципов энергосбережения. Общая протяженность – 15 км.

По информации Службы, на автомобильных дорогах государственного значения по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" также проведены меры по повышению безопасности: устроены тротуары в пределах сел с учетом потребностей населения для безопасного, безбарьерного передвижения, в том числе и людям с инвалидностью; обустроены заездные карманы автобусных остановок с посадочными площадками.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что по программе Владимира Зеленского в Украине обновлено 40% основной сети дорог – около 14 тысяч километров.

Теги:
#Большая стройка #программапрезидента #новаядорога #Н-13 #освещение дорог
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