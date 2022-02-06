На Западе такое не едят: почему гречка – особый продукт для Украины

Больше всего эту кашу ценили во времена СССР, когда на большинство продуктов был тотальный дефицит.

Одной из самых популярных каш в Украине и на всем постсоветском пространстве является гречка, хотя в Европе этот продукт в обычных магазинах найти совсем нелегко. Ведь западный мир воспринимает гречневую кашу как диетический продукт или вообще как корм для животных.

Как передает GSMinfo, любовь к гречке в Украине началась еще со времен Советского союза, хотя в мире она известна уже 5 тысяч лет.

Если копнуть глубже в историю, можно выяснить, что первыми гречку начали выращивать китайцы. Сейчас в виде каши в Китае ее не едят, но активно используют гречневую муку, которая идет на хлеб и лапшу.

Что касается стран Европы и США, в частности, то здесь ее не употребляют из-за специфического горьковатого вкуса. Все дело в том, что крупа там продается в необработанном и необжаренном виде, поэтому по вкусу приходится далеко не всем европейцам и американцам. Однако зеленую гречку ценят поклонники здорового питания.

Что касается Украины, то любовь к гречке у нас закрепилась во времена Советского Союза. Это объясняется тем, что в условиях послевоенных времен и голодомора 1930-го года, когда почти все было в настоящем дефиците, гречка оставалась одним из самых дешевых и доступных продуктов. Гречка тогда быстро стала вторым хлебом, ведь кашу можно было быстро сварить даже на простой воде и у нее был свой ярко выраженный вкус.

В настоящее время гречневая каша — универсальный продукт как для поклонников здорового питания, так и для каждого рядового украинца. Ею можно быстро насытиться, ведь она считается медленным и полезным углеводом, содержит много железа, а также насыщена большим количеством витаминов и полезных минералов.

Напомним, что диетолог Светлана Фус рассказала, с чем лучше употреблять гречневую кашу для максимальной пользы.