На Заході таке не їдять: чому гречка – особливий продукт для України

Найбільше цю кашу цінували за часів СРСР, коли на більшість продуктів був тотальний дефіцит.

Однією з найпопулярніших каш в Україні та й на всьому пострадянському просторі є гречка, хоча у Європі це продукт у звичайних магазинах знайти зовсім нелегко. Адже західний світ сприймає гречану кашу як дієтичний продукт, або взагалі як корм для тварин.

Як передає GSMinfo, любов до гречки в Україні почалася ще з часів Радянського союзу, хоча у світі вона відома вже 5 тисяч років.

Якщо копнути глибше в історію, то можна з’ясувати, що першими гречку почали вирощувати китайці. Зараз у вигляді каші у Китаї її не їдять, але активно використовують гречане борошно, яке йде на хліб та локшину.

Що стосується країн Європи та США, зокрема, то тут її не вживають через специфічний гіркуватий смак. Вся річ у тому, що крупа там продається у необробленому та необсмаженому вигляді, тому до смаку приходиться далеко не всім європейцям та американцям. Однак, зелену гречку цінують прихильники здорового харчування.

Щодо України, то любов до гречки у нас закріпилася за часів Радянського Союзу. Це пояснюється тим, що в умовах післявоєнних часів та голодомору 1930-го року, коли майже все було у справжньому дефіциті, гречка залишалася одним з найдешевших і найдоступніших продуктів. Гречка тоді швидко стала другим хлібом, адже кашу можна було швидко зварити навіть на простій воді й вона мала свій яскраво виражений смак.

У теперішній час гречана каша — універсальний продукт як для прихильників здорового харчування, так і для майже кожного пересічного українця. Нею можна швидко насититися, адже вона вважається повільним і корисним вуглеводом, має багато заліза, а також насичена великою кількістю вітамінів та корисних мінералів.

Нагадаємо, що дієтолог Світлана Фус розповіла, з чим краще вживати гречану кашу для максимальної користі.